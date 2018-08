Cách giữ chồng tốt nhất mọi phụ nữ đều nên làm

Nhiều người phụ nữ khi biết chồng ngoại tình, vì ghen họ đã có những hành động giữ chồng, khiến cho người chồng càng muốn rời xa.

Yêu chồng thì chồng lại muốn chạy

Một lần vô tình lên cơ quan chồng, Tâm mở máy tính phát hiện một loạt file đặt tên là Diem. Tò mò, Tâm mở các file tài liệu và file ảnh ra thì thấy ảnh của Diễm, thư ký của chồng cô. Tiếp tục tìm kiếm, Tâm phát hiện một số file văn bản được cài mật khẩu. Linh cảm của một người vợ mách bảo Tâm rằng, giữa chồng cô và Diễm có vấn đề nên lập tức cô copy tất cả các file được cài mật khẩu đó vào USB cá nhân. Tâm làm như không có chuyện gì và tạm biệt chồng trở về cơ quan của mình.

Khi biết chồng mình ngoại tình, đừng cố tìm cách ngăn cấm họ (Ảnh minh họa)

Thay vì trở về cơ quan để tiếp tục làm việc, Tâm đến cửa hàng máy tính để nhờ nhân viên IT ở đó phá mật khẩu các file văn bản đáng ngờ kia. Và đúng như linh tính mách bảo, đó chính là những đoạn nhật ký của Diễm.

Diễm viết về chuyện tình yêu của mình với sếp, ngày họ đến với nhau thế nào. Diễm đã mang thai với sếp rồi phải đau đớn phá bỏ như thế nào. Diễm đã đau khổ như thế nào, thương mình thương sếp ra sao... vân vân và vân vân.

Đọc xong những đoạn nhật ký của Diễm, Tâm không thể ngồi yên ở đó được nữa. Cô phừng phừng lao thẳng đến cơ quan chồng, đóng sầm cửa và hét thẳng vào mặt chồng mình: Đồ lừa dối bỉ ổi! May mắn cho cô Diễm thư ký hôm đó xin nghỉ việc nên bao nhiêu ghen tuông giận hờn, Tâm chỉ trút lên một mình chồng cô. Hôm đó, chồng Tâm khóa trái cửa và phải dỗ dành, quanh co giải thích với vợ mất mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì Tâm cũng chịu về nhà nhưng chuyện ghen tuông thì không dừng lại ở đó.

Từ ngày biết chồng loằng ngoằng với cô thư ký, dường như ngày nào Tâm cũng đến cơ quan chồng. Cô yêu cầu chồng, một là chọn cô, hai là chọn cô thư ký, không thể chọn cả hai. Nếu chọn vợ thì cô thư ký phải nghỉ việc. Còn nếu chọn cô thư ký thì Tâm sẽ ôm con ra đi.

Mặc dù ra điều kiện như vậy, nhưng chồng Tâm vẫn lững lờ nước đôi với lý do là nếu cho cô thư ký nghỉ việc thì liên quan đến cả công ty nên không thể theo ý vợ. Muốn thay thư ký thì phải có thời gian. Vì thế, trong thời gian chờ cơ quan chồng tuyển thư ký mới, Tâm đã đến cơ quan của chồng “ăn chực, nằm chờ” ở đấy.

Ngày nào cũng như ngày nào, Tâm cứ đến phòng làm việc của chồng, ngồi ở bàn nước để dõi theo mọi hành vi lời nói của tình địch. Dường như không thể nào chịu được con mắt sắc lẹm ngùn ngụt lửa của Tâm, cô thư ký đã xin nghỉ việc sớm, trước khi công ty chồng Tâm tuyển được thư ký mới.

Mặc dù nghỉ việc nhưng chồng Tâm và Diễm vẫn liên lạc với nhau. Tâm biết họ vẫn lén lút quan hệ với nhau nên cô đau khổ lắm. Dù mới sinh con được 6 tháng, đang từ 60 kg, sau 1 tháng phát hiện chồng ngoại tình, Tâm chỉ còn 45 kg. Suốt ngày Tâm khóc lóc, tra khảo tin nhắn của chồng. Nhưng dù đã làm đủ mọi cách, chồng Tâm và cô thư ký vẫn lén lút đi lại với nhau.

Từ ngày cô thư ký nghỉ việc ở công ty của chồng thì Tâm như người đi rừng bị mất dấu chân. Cô thấy mình không thể kiểm soát nổi chồng. Cảm giác bị chồng và tình nhân “qua mặt” đã khiến cho trái tim Tâm như bị bóp nghẹt. Cuối cùng Tâm quyết định… ly hôn.

Tâm viết đơn đề nghị ly hôn và đưa chồng ký. Chồng Tâm không đồng ý và cũng không ký vào đơn. Tuy nhiên, vì lòng đã quyết, Tâm vẫn nhất mực giữ quan điểm của mình. Từ hôm viết đơn ly hôn, Tâm không nói năng gì với chồng nữa. Cô không còn ghen tuông, không còn khóc lóc, không còn tra khảo, không còn hỏi han khi chồng đi sớm về khuya hay đi công tác dài ngày. Lúc này, trong suy nghĩ của Tâm, cô đã thả cho chồng mình được… tự do. Tâm bình thản sống cuộc sống của mình, bình thản làm việc, bình thản nuôi con và xem chồng như một người không quen biết.

Kỳ lạ là từ lúc Tâm thả chồng được tự do đến với tình nhân thì mọi chuyện dường như đổi khác. Anh ta bỗng nhiên rất ngoan, chiều chuộng và săn sóc vợ. Việc đi sớm về khuya cũng không còn. Ngày nào cũng về sớm, cơm nước cùng vợ con. Nhiều đêm chồng Tâm ôm vợ nói rằng, không ai bằng vợ, rằng mình ham hố của thiên hạ, rằng mình đã sai… Và chồng Tâm đã quên cô thư ký đó thực sự. Cho đến bây giờ, thậm chí chồng Tâm còn không biết cô gái đó sống ở đâu, làm việc gì. Chỉ biết là cô Diễm đó đã lấy chồng sau khi kết thúc chuyện tình cảm với chồng Tâm nửa năm.

Câu chuyện của Tâm là một ví dụ cho thấy sự ngược đời ở đàn ông. Khi vợ yêu đương mặn nồng, ghen tuông đau khổ thì họ lại muốn bỏ chạy. Ngược lại, khi phụ nữ tỏ ra không cần tới thì họ lại muốn giữ lấy, ôm lấy. Câu “theo tình tình chạy; chạy tình tình theo” rất đúng trong những trường hợp này.

Đừng cố ngăn cấm khi chồng ngoại tình

Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty Tư vấn An Việt Sơn, tâm lý chung của đàn ông là không thích bị kiểm soát, kiềm giữ. Họ như con chim đại bàng luôn muốn được tung cánh tự do. Việc các bà vợ vì ghen tuông mà kiểm soát, theo dõi thường sẽ gây nên sự ức chế ở đàn ông, khiến họ càng muốn thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa đó và điểm đến chính là… người tình. Sự kiểm soát thậm chí có thể đẩy mâu thuẫn gia đình lên cao dẫn đến tan vỡ.

Thực tế cho thấy không ít vụ đánh ghen, người chồng đã quay sang bênh bồ thay vì bênh vợ là vì vậy. Bởi vậy, nếu muốn giữ chồng khi biết chồng ngoại tình thì tốt nhất là đừng “kiểm soát” họ mà hãy cho họ được tự do. Tự do lựa chọn và tự do quyết định hành vi của mình.

Khi biết chồng mình ngoại tình, đừng cố tìm cách ngăn cấm họ. Bởi tình yêu là thứ càng cấm ngăn càng kích thích, rào cản giống như xăng dầu khiến lửa tình càng thêm bùng cháy. Hãy cho đàn ông một sự lựa chọn: Hoặc vợ con, hoặc nhân tình. Nếu điều xấu nhất xảy ra, anh ta quyết định đi nghĩa là anh ta không thương bạn, vậy bạn hãy thương lấy bản thân mình. Nếu anh ta hối hận quay đầu, hãy tha thứ.

Đặc biệt, sự kiểm soát quá mức khiến các đấng lang quân thích tìm kiếm sự bình yên bên ngoài. Điều này khiến họ lơ là việc chăm sóc vun vén cho hạnh phúc gia đình. Mặc dù bạn có thể đang làm đúng, nhưng hành động của bạn khiến các đấng mày râu cảm thấy khó chịu và dễ gây hiểu lầm.

Một số nhà tâm lý học cho rằng, nếu bạn gây sự ức chế cho chồng mình thì hậu quả có thể anh ta sẽ quay lại kiểm soát ngược bạn như một cách để trả thù. Sự kiểm soát sẽ đẩy mâu thuẫn gia đình bạn lên và có nguy cơ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình bạn.