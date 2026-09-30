Bạn trai 30 tuổi chưa có tiền tiết kiệm, tôi băn khoăn chuyện cưới

Tôi 28 tuổi, làm thiết kế nội thất cho một công ty ở TP HCM. Bạn trai hơn tôi hai tuổi, là kỹ sư xây dựng cho doanh nghiệp tư nhân, thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Anh vui vẻ, tình cảm, sống khá thoải mái và luôn quan tâm đến tôi.

Chúng tôi quen nhau gần hai năm. Trước đây, tôi không để ý nhiều đến chuyện anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Cả hai còn trẻ, đều đi làm, cuối tuần gặp nhau, cùng đi ăn, cà phê, thỉnh thoảng dành tiền cho những chuyến du lịch ngắn ngày.

Khoảng vài tháng nay, khi bắt đầu nghiêm túc tính chuyện kết hôn, tôi mới nghĩ nhiều hơn về tài chính. Tôi hỏi anh hiện có bao nhiêu tiền tiết kiệm, sau cưới sẽ ở đâu, mỗi tháng muốn dành bao nhiêu cho gia đình và bao lâu thì có thể mua nhà.

Anh nói chưa có khoản tiết kiệm nào. Tôi bất ngờ vì biết thu nhập của anh không thấp nên hỏi tiền lương những năm qua đã dùng vào đâu. Anh giải thích trước đây còn độc thân nên muốn sống thoải mái một chút. Thích đi du lịch thì đi, thích mua đồ thì mua, bạn bè rủ đi chơi cũng ít khi từ chối.

Tôi hỏi nếu bây giờ cưới nhau thì anh định thế nào. Anh nói mỗi tháng anh sẽ dành một phần thu nhập để tích lũy. Anh cho rằng mức lương hiện tại khá ổn, công việc còn có khả năng tăng thu nhập. Ba mẹ anh ở quê có đất đai nên cũng có chỗ dựa nhất định. Vì vậy, việc trước đây chưa tiết kiệm không phải vấn đề quá lớn.

Tôi hiểu mỗi người có cách sống khác nhau. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là sau nhiều năm đi làm, anh gần như chưa hình thành thói quen tiết kiệm. Tôi sợ việc "bắt đầu từ bây giờ" chỉ là lời hứa suông, còn sau này liệu anh có thực sự duy trì được hay không.

Tôi hỏi thêm nếu kết hôn, hai đứa sẽ quản lý tiền thế nào. Anh nói sẽ đưa tôi một phần lương để cùng quản lý, phần còn lại giữ cho những khoản cá nhân. Anh cũng muốn cả hai có được một khoản dự phòng rồi mới tính đến chuyện mua nhà và sinh con.

Những lời đó khiến tôi thấy anh không phải người vô trách nhiệm. Tôi sợ mình đang quá coi trọng chuyện tiền bạc. Nhưng tôi cũng lo bỏ qua khác biệt này, sau khi cưới, tôi sẽ trở thành người luôn thúc giục anh tiết kiệm, còn anh lại cho rằng tiền kiếm được thì nên tận hưởng.

Hai đứa đang tính chuyện kết hôn vào năm sau. Gia đình hai bên cũng đã biết về mối quan hệ và khá ủng hộ. Tôi không muốn chia tay chỉ vì bạn trai chưa có tiền tiết kiệm, nhưng cũng không muốn bước vào hôn nhân khi hai người có cách nhìn khác nhau về việc chuẩn bị cho tương lai.

Tôi nên chia tay vì lo hai đứa không cùng quan điểm tài chính, hay nên cho anh cơ hội và cùng anh xây đắp kế hoạch cho tương lai?