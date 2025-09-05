'Mưa đỏ' sắp hất văng Trấn Thành, Lý Hải

Trấn Thành, Lý Hải sắp bị hất văng

Tính đến 4/9, Mưa đỏ thu 466,2 tỷ đồng. Trong sáng nay, phim thu 10,7 tỷ đồng từ 130.513 vé/5.077 suất chiếu. Với đà tăng hiện tại, việc bộ phim của Điện ảnh Quân đội Nhân dân tiến đến doanh thu 500 tỷ đồng vào cuối tuần là hoàn toàn có thể.

Tình hình doanh thu khả quan của Mưa đỏ khả năng cao hất văng mọi kỷ lục của hai đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành và Lý Hải.

Từ khi ra rạp ngày 22/8, doanh thu của Mưa đỏ tăng phi mã. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền lần lượt vượt doanh thu 6 phần phim của Lật mặt gồm Lật mặt 1 (2015, 80 tỷ đồng), Lật mặt 2: Phim trường (2016, 80 tỷ đồng), Lật mặt 3: Ba chàng khuyết (2018, 86 tỷ đồng), Lật mặt 4: Nhà có khách (2019, 118 tỷ đồng), Lật mặt: 48h (2021, 157 tỷ đồng), Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (2023, 273 tỷ đồng) và Lật mặt 8: Vòng tay nắng (2025, 232 tỷ đồng).

Chỉ tính riêng năm 2025, Mưa đỏ đã xô đổ kỷ lục của Trấn Thành (Bộ tứ báo thủ, ảnh trên) và Lý Hải (Lật mặt 8: Vòng tay nắng).

Khả năng cao trong ngày 5/9, Mưa đỏ vượt Lật mặt 7: Một điều ước (2024, 483 tỷ đồng) để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Mức tăng của Mưa đỏ nhanh đến nỗi nằm ngoài dự đoán của truyền thông, chuyên gia phim ảnh. Bộ phim lấy bối cảnh Thành cổ Quảng Trị càng gây bất ngờ hơn khi liên tiếp phá kỷ lục của Trấn Thành. Phim cán mốc 300 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhanh hơn Nhà bà Nữ (11 ngày) và Bố già (16 ngày). Phim cũng vượt Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng) của Trấn Thành để giành kỷ lục phim có doanh thu cao nhất năm 2025.

Trong hai ngày lễ 1/9 và 2/9, phim thu tới 50 tỷ đồng/ngày, tiếp tục phá kỷ lục của Mai (thu 43,9 tỷ đồng/ngày).

Hiện, giới chuyên môn chờ Mưa đỏ bứt phá để “hất văng” Mai (552 tỷ đồng) khỏi vị trí phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời. Nếu Mưa đỏ vượt doanh thu Mai, đồng nghĩa cả hai đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành và Lý Hải đều bị hất văng vị trí top đầu.

Ai giúp Mưa đỏ liên tục xác lập kỷ lục?

Đại diện đơn vị phòng vé độc lập Box Office Vietnam vừa cung cấp số liệu 10 tỉnh, thành phố có lượng khán giả xem Mưa đỏ nhiều nhất.

Hà Nội đang dẫn đầu với lượng vé bán ra 1,4 triệu vé, tổng sức chứa gần 1,97 triệu ghế, mang về doanh thu hơn 147 tỷ đồng. Thị trường TPHCM ghi nhận Mưa đỏ bán ra 889 nghìn vé. Dù sở hữu sức chứa tối đa cao nhất cả nước với 2,4 triệu ghế, nhưng doanh thu của phim chỉ dừng ở mức 90,5 tỷ đồng.

Bảng số liệu 10 tỉnh thành dẫn đầu doanh thu Mưa đỏ. Ảnh: BOVN cung cấp.

Tại thị trường miền Trung, Đà Nẵng đứng đầu với lượng vé ra là 170.000, sức chứa 256 nghìn ghế, thu về hơn 14 tỷ đồng. Hải Phòng bán được 132.000 vé, doanh thu 13,2 tỷ đồng với sức chứa hơn 204.000 ghế. Bình Dương cũng góp mặt trong nhóm dẫn đầu với 131.000 vé, gần 242.000 ghế, đạt doanh thu 11,2 tỷ đồng.

Các địa phương còn lại gồm Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Cần Thơ và Thanh Hóa, mỗi nơi đều đạt từ vài chục nghìn đến hơn một trăm nghìn vé, mang về doanh thu trong khoảng 5-10 tỷ đồng (xem chi tiết trong bảng), góp phần giữ cho Mưa đỏ phủ sóng rộng khắp các cụm rạp trên cả nước.

Đại diện BOVN cho biết số liệu của phim không nằm ngoài dự đoán của đơn vị thống kê, song vẫn gây bất ngờ lớn cho giới nghiên cứu phòng vé những năm qua.

Mưa đỏ sớm vượt doanh thu của Lật mặt 7: Một điều ước (483 tỷ đồng), khả năng phá kỷ lục phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời của Mai (551 tỷ đồng).

Khán giả xem phim Mưa đỏ tại Hà Nội đóng góp 1/3 tổng doanh số bộ phim, đồng thời cũng là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất, doanh số cao nhất và vé bán được nhiều nhất. Những năm trước đây, thị trường khán giả khu vực phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong bảng tổng kết doanh thu của các bộ phim điện ảnh.

Tuy nhiên, năm 2025 chứng kiến một số tác phẩm điện ảnh đạt được doanh thu cao với tập khán giả chủ yếu từ các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Đầu năm nay, tác phẩm Đèn âm hồn cũng đã vượt trăm tỷ với doanh số từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chiếm đa số.

“Sự thành công của Mưa đỏ sẽ tạo thêm động lực cho các đơn vị làm phim khu vực phía Bắc mạnh tay đầu tư và đưa thêm nhiều tác phẩm mới ra thị trường”, đại diện BOVN chia sẻ thêm.