Bỏ tiền thuê 2 căn hộ chứa 30 tấn rác, bà lão khiến cả khu dân cư khiếp sợ

“Cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ có rác là không ‘phản bội’ tôi” – là lời của một bà lão hơn 70 tuổi, sống một mình ở quận Mẫn Hàng (Thượng Hải, Trung Quốc). Gần 10 năm qua, bà đã biến 3 căn hộ thành “kho”, trữ 30 tấn rác chất cao như núi.

Con trai bà kể, mẹ anh rất tiết kiệm nhưng lại sẵn sàng chi 4.500 NDT (gần 17 triệu đồng) mỗi tháng thuê thêm 2 căn hộ để chứa rác. Mỗi lần mở cửa, rác đổ tràn ra ngoài hành lang chung, bốc mùi khó chịu.

Bà lão mê nhặt rác, bỏ tiền thuê nhà chứa rác. Ảnh: Sohu

Người dân trong khu cho biết: “Bà lão vừa chuyển đến là bắt đầu nhặt rác. Ban đầu, bà chỉ thuê một căn ở tầng 1. Dù chủ nhà từ chối cho thuê tiếp, bà vẫn kiên quyết không dọn ra ngoài. Mỗi lần cửa mở, gián bò sang nhà khác khiến ai cũng khiếp sợ”.

Dù nhiều lần bị ban quản lý và tổ dân phố nhắc nhở, bà vẫn khẳng định “sẽ đem bán phế liệu”. Con trai và con dâu từng 3 lần giúp bà dọn dẹp nhưng sau đó, rác lại chất đầy. “Từ nhỏ nhà đã luôn bừa bộn, nên chúng tôi không thể sống cùng mẹ”, anh nói.

Chỉ cần mở cửa là rác tràn ra ngoài. Ảnh: Sohu

Mới đây, chính quyền địa phương phải huy động hơn 40 người, mất 2 ngày, dùng 7 xe tải để chuyển hết 30 tấn rác khỏi 3 căn hộ. Công an còn đưa bà đi khám tâm thần. Kết quả cho thấy bà có dấu hiệu trầm cảm nhưng bà kiên quyết từ chối điều trị.

Đại diện tổ dân phố cho biết đây là lần thứ 3 họ xử lý tình trạng tích trữ rác của bà. Sự việc phản ánh vấn đề “rối loạn tích trữ” – một dạng bệnh lý tâm thần thường gặp ở người cao tuổi sống đơn độc.

Theo các bác sĩ ở Trung tâm Sức khỏe tâm thần Thượng Hải, khoảng 6% người cao tuổi mắc chứng rối loạn tích trữ, thường gắn liền với cô đơn, mất an toàn hoặc bệnh lý thần kinh như Alzheimer, sa sút trí tuệ thùy trán - thái dương.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, hơn một nửa bệnh nhân rối loạn tích trữ đồng thời bị trầm cảm, số khác mắc chứng lo âu hoặc rối loạn giao tiếp xã hội.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc ép buộc dọn dẹp có thể khiến bệnh nhân phản ứng dữ dội và sau đó càng tích trữ nhiều hơn. Điều trị cần có sự phối hợp giữa gia đình, cộng đồng và can thiệp y tế trong một quá trình lâu dài.