Bí quyết để trở thành người giàu ở tuổi 26: Dám nói “KHÔNG” với 2 thứ

Trở thành người giàu và nguyên tắc "kiếm nhiều, tiêu ít"

Graham Stephan là một triệu phú người Mỹ nổi tiếng trên YouTube với các nội dung về tiết kiệm, đầu tư bất động sản và quản lý tài chính cá nhân. Kênh của anh thu hút lượng lớn người theo dõi, trong khi thu nhập từng được tiết lộ lên tới hàng trăm nghìn USD mỗi tháng, theo Nhịp sống thị trường.

Dù có khả năng mua nhiều thứ mình muốn, Graham vẫn duy trì một nguyên tắc tài chính rất rõ ràng: thu nhập cao nhưng không để chi phí tăng theo thu nhập.

Anh từng chia sẻ mình chưa bao giờ thích tiêu tiền bừa bãi. Nhờ duy trì thói quen tiết kiệm cực đoan, Graham cho biết đã tích lũy được 1 triệu USD đầu tiên khi mới 26 tuổi.

Hai khoản chi tiêu bị anh loại bỏ khỏi cuộc sống là cà phê mua ngoài và quần áo thời trang đắt tiền.

Theo Graham, số tiền tiết kiệm từ một ly cà phê có thể rất nhỏ, nhưng khi cộng dồn trong thời gian dài, nó sẽ trở thành một khoản đáng kể. Ảnh minh họa

Thứ nhất: Nói "không" với cà phê ngoài hàng

Với nhiều người, một ly cà phê vài chục nghìn đồng mỗi ngày dường như không đáng kể. Nhưng Graham lại cho rằng chính những khoản chi nhỏ lặp đi lặp lại mới có thể âm thầm làm thất thoát một khoản tiền lớn.

Thay vì thường xuyên mua cà phê tại các chuỗi cửa hàng với giá vài USD, anh tự pha cà phê tại nhà với chi phí chỉ khoảng vài chục xu.

Theo Graham, số tiền tiết kiệm từ một ly cà phê có thể rất nhỏ, nhưng khi cộng dồn trong thời gian dài, nó sẽ trở thành một khoản đáng kể.

Đây cũng là cách anh nhìn nhận về tài chính cá nhân: đừng chỉ quan tâm một khoản chi có lớn hay không, hãy nhìn vào tần suất và tổng số tiền đã bỏ ra trong nhiều năm.

Thứ hai: Không chạy theo hàng hiệu

Quần áo, giày dép thời trang đắt tiền cũng không nằm trong danh sách ưu tiên của Graham.

Anh từng nói mình không bao giờ bỏ 700 USD để mua một đôi giày. Theo anh, những sản phẩm có công năng tương tự hoàn toàn có thể tìm thấy ở các thương hiệu bình dân với mức giá thấp hơn rất nhiều.

Graham không cho rằng mọi người phải mặc đồ rẻ tiền. Điều anh muốn nhấn mạnh là không nên biến những món đồ xa xỉ thành tiêu chuẩn để đánh giá bản thân.

Nếu một sản phẩm không mang lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra, anh sẵn sàng nói "không".

Tiết kiệm không chỉ là cắt vài khoản chi nhỏ

Điểm đáng chú ý là Graham không chỉ tiết kiệm bằng cách bỏ cà phê hay mua quần áo giá rẻ.

Anh tìm cách giảm cả những khoản chi lớn như nhà ở và phương tiện đi lại. Graham từng cho thuê một phần căn hộ của mình để lấy tiền trang trải sinh hoạt, biến không gian đang sử dụng thành nguồn tạo thu nhập.

Trong ăn uống, anh ưu tiên mua nguyên liệu về nhà tự nấu thay vì thường xuyên đi nhà hàng. Khi đi ăn cùng bạn gái, cả hai đôi khi còn chia đôi hóa đơn.

Graham cũng từng tận dụng sức mạnh của YouTube để tạo thu nhập. Khi mua Tesla Model 3, anh ghi lại quá trình mua xe và đăng tải lên kênh cá nhân. Nội dung nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem, giúp anh tạo ra khoản thu đáng kể.

Với Graham, tiết kiệm không có nghĩa là sống khổ sở. Đó là việc chủ động quyết định khoản tiền nào đáng để chi và khoản nào nên giữ lại.

Người giàu không đợi có nhiều tiền mới bắt đầu tiết kiệm

Bài học lớn nhất từ câu chuyện của Graham không nằm ở việc phải bỏ cà phê hay tuyệt đối không mua quần áo hàng hiệu. Điều quan trọng là thay đổi cách nhìn về tiền bạc.

Nhiều người trẻ có suy nghĩ: "Tôi còn trẻ, cứ tận hưởng trước, sau này kiếm nhiều tiền rồi tiết kiệm". Nhưng nếu đã hình thành thói quen chi tiêu theo cảm xúc, thu nhập tăng lên bao nhiêu cũng có thể nhanh chóng tiêu hết.

Mạng xã hội và quảng cáo ngày nay càng khiến con người dễ rơi vào vòng xoáy mua sắm. Một món đồ mới, một bữa ăn sang hay ly cà phê mỗi sáng đều có thể trở thành "nhu cầu" nếu chúng ta không biết kiểm soát.

Thực tế, không phải thứ gì chúng ta muốn cũng là thứ chúng ta cần. Bắt đầu tiết kiệm sớm cũng giúp tiền có thêm thời gian để tích lũy và sinh lời nhờ sức mạnh của lãi kép. Những khoản tiền nhỏ được duy trì đều đặn trong nhiều năm có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Giàu không chỉ nằm ở số tiền kiếm được

Graham từng thừa nhận mình là người "tiết kiệm cực đoan", nhưng anh cũng cho rằng không có công thức tài chính nào phù hợp với tất cả mọi người.

Không nhất thiết phải sao chép hoàn toàn lối sống của một triệu phú Mỹ. Điều đáng học hỏi là cách anh suy nghĩ trước khi mở ví.

Một người kiếm được 30 triệu đồng nhưng tiêu hết mỗi tháng chưa chắc có nền tảng tài chính tốt. Trong khi đó, người kiếm được 20 triệu đồng nhưng biết giữ lại một phần, kiểm soát chi tiêu và đầu tư hợp lý vẫn có thể từng bước xây dựng tài sản.

Vì vậy, muốn hướng tới tự do tài chính, đừng chờ đến khi giàu mới bắt đầu tiết kiệm. Giàu có bền vững không chỉ đến từ việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn nằm ở khả năng giữ lại và sử dụng số tiền đó một cách khôn ngoan.

5 thói quen tiêu tiền giúp bạn tiết kiệm dễ hơn

Những gia đình kiểm soát tài chính tốt thường làm ngược lại. Ngay khi nhận lương, họ chia tiền vào các nhóm riêng như: Chi phí thiết yếu, tiết kiệm và đầu tư, quỹ dự phòng... Ảnh minh họa

Luôn chi tiêu dựa trên mức thu nhập thấp hơn thực tế

Những gia đình ít gặp áp lực tài chính thường chủ động sống dưới khả năng của mình. Với thu nhập 30 triệu đồng, họ có thể chỉ thiết kế mức sống tương đương 23-25 triệu đồng. Phần chênh lệch không được mặc định là tiền để tiêu thêm mà trở thành khoảng đệm tài chính, theo Thanh Niên Việt.

Đây không phải là sống kham khổ. Đó là cách tránh nâng mức sống quá nhanh mỗi khi thu nhập tăng.

Chia tiền ngay sau khi nhận lương, không đợi cuối tháng mới tiết kiệm

Những gia đình kiểm soát tài chính tốt thường làm ngược lại. Ngay khi nhận lương, họ chia tiền vào các nhóm riêng như: Chi phí thiết yếu, tiết kiệm và đầu tư, quỹ dự phòng...

Gia đình đang trả nợ có thể dành nhiều tiền hơn cho nghĩa vụ tài chính. Gia đình có con nhỏ có thể phải tăng ngân sách giáo dục. Điều quan trọng là tiền được phân chia trước, thay vì để toàn bộ trong một tài khoản rồi chi tiêu theo cảm giác.

Dự trù cả những khoản không xuất hiện hàng tháng

Nhiều bảng chi tiêu chỉ gồm tiền ăn, tiền nhà, điện nước và xăng xe. Vì vậy, cứ vài tháng gia đình lại gặp một khoản được gọi là "phát sinh".

Những gia đình hiếm khi thiếu tiền thường lập một quỹ dành cho chi phí không thường xuyên. Thay vì đợi đến khi cần 12 triệu đồng để đóng bảo hiểm mới cuống cuồng xoay xở, họ chia số tiền đó cho 12 tháng và để riêng 1 triệu đồng mỗi tháng.

Cách làm này biến một khoản chi lớn thành nhiều khoản nhỏ, giúp ngân sách không bị "thủng" chỉ vì một sự kiện đã được biết trước.

Các khoản chi lớn luôn có thời gian chờ

Một số người dễ mất kiểm soát tài chính không chỉ vì những khoản nhỏ. Một quyết định mua sắm lớn theo cảm xúc có thể phá vỡ thành quả tiết kiệm của nhiều tháng.

Những gia đình thận trọng thường áp dụng thời gian chờ trước khi quyết định. Với món đồ vài triệu đồng, họ có thể chờ 48-72 giờ. Với khoản mua sắm hàng chục triệu đồng, thời gian cân nhắc có thể kéo dài vài tuần.

Đặc biệt, họ không chỉ nhìn vào số tiền phải trả ban đầu mà tính cả chi phí sở hữu.

Vợ chồng nói chuyện về tiền trước khi có vấn đề

Không ít gia đình chỉ bàn về tiền khi tài khoản đã cạn, khoản vay đến hạn hoặc một người phát hiện người kia chi tiêu quá nhiều. Khi ấy, cuộc trao đổi dễ trở thành tranh cãi và đổ lỗi.

Những gia đình có nền tảng tài chính ổn định thường không né tránh chủ đề này. Họ có thể dành 20-30 phút mỗi tuần hoặc mỗi tháng để cùng xem lại:

- Tổng số tiền đã chi; Khoản nào vượt dự kiến;

- Mục tiêu tiết kiệm đang đạt đến đâu;

- Tháng tới có khoản chi lớn nào;

- Ai chịu trách nhiệm thanh toán từng hóa đơn.

Điều quan trọng không phải là một người kiểm soát người còn lại, mà là cả hai cùng nhìn thấy bức tranh tài chính chung.