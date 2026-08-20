Về già, có 3 thứ càng khoe càng dễ mất phúc

Đối với người lớn tuổi, hiếu đạo chân chính trong gia đình không nằm ở việc hơn người khác, mà thể hiện qua cuộc sống hòa thuận, con cháu trưởng thành và gia đình luôn giữ được tình cảm. Vì thế, càng về già càng cần học cách giữ gìn các mối quan hệ, biết điều gì nên nói và điều gì nên giữ lại cho riêng mình.

Sau 60 tuổi, đã đến lúc an hưởng tuổi già, truyền lại kinh nghiệm sống cho thế hệ sau và không “tiết lộ” 3 điều này cho dù cuộc sống sung sướng đến mấy, theo Phụ nữ mới.

1. Về già, có cuộc sống đủ đầy cũng đừng vội khoe khoang

Khi về già có nhà cửa ổn định, tiền tiết kiệm đủ dùng, sức khỏe tốt, thường xuyên đi du lịch hay tận hưởng cuộc sống, đó là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, có cuộc sống tốt không đồng nghĩa với việc nên thường xuyên kể cho người khác nghe.

Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Có người nghỉ hưu với khoản tích lũy đáng kể, nhưng cũng có người phải tiếp tục làm việc để trang trải cuộc sống, thậm chí đang mang trên vai những khoản nợ chưa thể giải quyết.

Bạn hoàn toàn có thể chia sẻ niềm vui của mình, nhưng nên giữ chừng mực. Nếu liên tục kể về tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, những chuyến du lịch hay cuộc sống sung túc, người nghe có thể cảm thấy áp lực, khó chịu, thậm chí nảy sinh tâm lý so sánh.

Càng về già, người khôn ngoan càng hiểu rằng giàu có thật sự không nằm ở việc khiến người khác ngưỡng mộ, mà là bản thân sống an ổn và không phải lo lắng quá nhiều về ngày mai.

Bạn hoàn toàn có thể chia sẻ niềm vui của mình, nhưng nên giữ chừng mực. Ảnh minh họa

2. Về già, con cái càng thành đạt càng nên kiệm lời

Có con cái thành đạt, hiếu thảo là niềm tự hào lớn của cha mẹ. Tuy nhiên, chuyện gia đình, đặc biệt là thành tích và điều kiện của con cái, không nên trở thành chủ đề để khoe khoang.

Bạn có thể vui vì con có công việc tốt, thu nhập ổn định, mua được nhà, chăm sóc cha mẹ chu đáo. Nhưng nếu thường xuyên kể về những điều này, vô tình bạn có thể khiến người khác cảm thấy mình đang bị so sánh.

Hơn nữa, cuộc sống luôn có những biến động khó lường. Hôm nay con cái thành công nhưng ngày mai có thể gặp khó khăn, hôm nay gia đình thuận lợi nhưng sau này vẫn có thể xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn.

Vì vậy, người lớn tuổi nên biết giữ lại một phần niềm vui cho riêng mình. Khi được hỏi, có thể chia sẻ vừa đủ, thay vì kể quá chi tiết về tiền bạc, chức vụ, tài sản hay sự hiếu thảo của con.

Con cái sống tốt là phúc của cha mẹ. Nhưng phúc càng lớn càng cần biết trân trọng và giữ gìn, thay vì biến nó thành lý do để tự hào quá mức trước người khác.

Bạn có thể vui vì con có công việc tốt, thu nhập ổn định, mua được nhà, chăm sóc cha mẹ chu đáo. Nhưng nếu thường xuyên kể về những điều này, vô tình bạn có thể khiến người khác cảm thấy mình đang bị so sánh. Ảnh minh họa

3. Về già, giữ kín một vài chuyện cũng là cách bảo vệ gia đình

Trong một số gia đình, cha mẹ hoặc trưởng bối có thể dành cho một người con nhiều tình cảm, sự quan tâm hoặc hỗ trợ hơn những người còn lại. Nếu bản thân may mắn nhận được tình yêu thương ấy, càng không nên lấy đó làm lý do để kiêu ngạo.

Anh chị em trong một gia đình vốn đã có những hoàn cảnh và tính cách khác nhau. Nếu một người thường xuyên khoe mình được cha mẹ ưu ái, được chia phần nhiều hơn hay được hỗ trợ nhiều hơn, những người còn lại rất dễ cảm thấy tổn thương.

Theo thời gian, sự so bì có thể tạo ra khoảng cách giữa anh chị em, khiến những người vốn cùng chung huyết thống trở nên xa cách.

Nếu may mắn được yêu thương nhiều hơn, hãy âm thầm trân trọng. Khi có thể, hãy biết sẻ chia với anh chị em, để tình cảm trong gia đình được cân bằng và bền chặt hơn.

Bởi đến cuối cùng, điều đáng quý nhất không phải là ai được nhận nhiều hơn, mà là khi cha mẹ già yếu, anh chị em vẫn có thể ngồi cạnh nhau, nói chuyện chân thành và cùng chăm lo cho gia đình.

Càng về già càng nên sống chậm và nói ít hơn

Sau khi tròn 60 tuổi, dù là trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong các hoạt động giao tiếp xã hội, hãy thử "sống chậm" hơn một chút, hãy giữ lòng bình tĩnh và tránh xa khỏi những hình mẫu liên quan đến lợi ích cá nhân. Hãy thử không chỉ nói mà còn lắng nghe và suy xét nhiều hơn, hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ về họ, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Làm người, không phải chuyện gì cũng cần nói hết. Có những tình cảm càng biết giữ lại càng sâu sắc; có những lời càng biết tiết chế càng giúp các mối quan hệ lâu bền.

Tuổi già hạnh phúc không phải là khiến người khác ngưỡng mộ mình, mà là mỗi ngày thức dậy đều thấy lòng thanh thản, gia đình vẫn còn yêu thương và những người bên cạnh vẫn muốn cùng mình sẻ chia.