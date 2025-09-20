Bị mẹ ngăn cấm yêu, chàng trai ra đi để lại nỗi day dứt cho bạn gái

Mai Ka chia sẻ câu chuyện cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A.

Chuyện tình buồn của Mai Ka (31 tuổi, Đồng Nai) tại chương trình “Chuyện chưa kể” khiến nhiều người xót xa. Cô mang theo ký ức về mối tình dang dở với chàng trai Mỹ gốc Việt – người ra đi trong day dứt vì áp lực từ gia đình.

Năm 2015, Mai Ka quen Kevin – một chàng trai Mỹ gốc Việt – qua mạng xã hội. Sau gần một năm trò chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, khi biết chuyện, mẹ của Kevin phản đối kịch liệt. Bà cho rằng ngoại hình và giọng nói của Mai Ka không xứng đáng với con trai mình.

Thời điểm ấy, Kevin sống cùng mẹ, chị gái và cha dượng, làm việc phụ giúp trong một phòng trà nhỏ. Dù chưa từng gặp ngoài đời, Mai Ka cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia nơi anh. Kevin thường động viên cô trong công việc và giữ thái độ chân thành trong tình yêu.

Một lần, Kevin gửi thư tay về, thú nhận anh phải đi tù hai năm vì đánh nhau với người Mỹ. Dù hoang mang, Mai Ka vẫn quyết định chờ. Suốt thời gian ấy, cô chỉ giữ mối quan hệ xã giao, không mở lòng với ai khác.

Hai năm sau, khi ra tù, Kevin chủ động tìm lại cô sau khi thấy hình ảnh Mai Ka trên một chương trình hẹn hò. Tình cảm được nối lại, cả hai trò chuyện thường xuyên và tiếng Việt của Kevin tiến bộ rõ rệt. Nhưng khi hạnh phúc vừa trở lại, bi kịch ập đến: mẹ anh báo tin con trai đã qua đời.

Mai Ka ban đầu không tin. Bởi mới trước đó, Kevin còn gọi điện nói “Anh yêu em nhiều nhưng anh stress lắm”. Cô còn khuyên anh nếu không thể yêu, cả hai vẫn có thể làm bạn. Nhưng rồi sự thật phũ phàng: anh đã ra đi mãi mãi.

Sau cái chết của Kevin, mẹ anh liên tục trách móc Mai Ka. Đáp lại, cô chỉ cay đắng nói rằng chính sự ngăn cấm đã đẩy anh vào bế tắc, trầm cảm và cuối cùng là mất mát không gì bù đắp.

Dù cố gắng mở lòng với người mới, đến nay Mai Ka vẫn chưa quên được tình yêu ấy. Cô tìm đến chương trình để xin lời khuyên và gửi thông điệp: “Mong các bậc cha mẹ hãy lắng nghe con mình, đừng biến tình yêu thành nỗi day dứt cả đời”.

Lắng nghe câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đã phân tích để giúp Mai Ka tháo gỡ khúc mắc, vượt qua ám ảnh quá khứ, sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.