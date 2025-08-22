Bên trong tiệc mai mối bí mật chỉ dành cho giới sở hữu tài sản trăm tỷ

Cô gái đang biểu diễn bài múa tại sự kiện mai mối dành cho giới nhà giàu tại Bắc Kinh. Ảnh: Straitstimes

Tiệc mai mối của giới nhà giàu

Một phụ nữ trong chiếc váy xanh nhạt đang xoay mình điệu nghệ trên sàn, một người đàn ông mặc áo thun trắng, tóc vuốt bóng loáng, cất giọng hát một bản ballad của Eason Chan.

Đây không phải là một buổi thi thố tài năng, mà là màn trình diễn trong một sự kiện mai mối được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh, chỉ dành cho những người giàu có ở Trung Quốc.

Phần lớn người tham gia đều sở hữu tài sản ít nhất từ 30 triệu tới 50 triệu NDT (hơn 108 - 181 tỷ đồng), một số ít người có tài sản vượt quá 1 tỷ NDT (hơn 3.600 tỷ đồng).

Sau màn giới thiệu bản thân, 24 nam và 28 nữ cùng nhau trò chuyện, thưởng thức rượu vang và sâm-panh, cùng bữa tối buffet nhiều món đắt tiền.

Một người tham dự, 39 tuổi, giữ vị trí cao tại một công ty công nghệ lớn của Trung Quốc, nhận xét: "Mọi người ở đây đang thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình bằng cách khoe tài năng và sự quyến rũ. Bạn có thể gọi đây là sự kiện khoe mẽ".

Không người đàn ông nào mặc vest, trừ MC của buổi tối. Tuy nhiên, vẫn có thể dễ dàng bắt gặp nhiều món đồ xa xỉ như túi xách Chanel, Dior, đồng hồ Rolex và chìa khóa xe Porsche.

Bữa tiệc được tổ chức 2 lần mỗi năm bởi công ty mai mối YuuSii, một trong ba công ty tại Bắc Kinh chuyên phục vụ giới nhà giàu. Những sự kiện tương tự cũng diễn ra ở các thành phố khác như Thượng Hải và Thâm Quyến.

Mỗi người đàn ông tham gia sự kiện phải trả 3.000 NDT (gần 11 triệu đồng) và cung cấp bằng chứng tài chính như giấy tờ nhà đất hoặc sao kê ngân hàng.

Trong khi đó, phụ nữ được tham dự miễn phí. Tuy nhiên, họ phải dưới 30 tuổi và có ngoại hình ưa nhìn, trong khi nam giới không phải đáp ứng yêu cầu này. Ngoài ra, phụ nữ bắt buộc phải học tại các trường đại học hàng đầu hoặc có tài năng đặc biệt như múa. Họ phải trải qua phỏng vấn trước khi được chọn tham gia.

Không gian bên trong sự kiện mai mối của giới nhà giàu. Ảnh: Straitstimes

Môn đăng hộ đối

Nhà sáng lập YuuSii, anh Sun Tianlong (33 tuổi) cho biết khi người Trung Quốc ngày càng giàu có hơn, việc chọn đúng bạn đời trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Những người tham gia thường sàng lọc dựa trên tài sản, học vấn và địa vị xã hội. Đây từ lâu đã là một đặc điểm trong văn hóa mai mối ở Trung Quốc, đặc biệt trong giới tinh hoa thành thị.

Pan Wang, chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc và châu Á tại Đại học New South Wales (Australia), cho biết điều này phù hợp với suy nghĩ lâu đời của người Trung Quốc là "môn đăng hộ đối".

"Khái niệm này quan trọng trong mai mối, vì người Trung Quốc tin rằng đó là nền tảng cho hạnh phúc hôn nhân, hòa thuận gia đình và ổn định xã hội.

Đàn ông dùng địa vị và tiền bạc để đổi lấy vẻ ngoài của phụ nữ. Nhưng khác với mai mối truyền thống, giới thượng lưu không cần kỹ năng nội trợ từ phụ nữ vì có thể thuê giúp việc", bà chia sẻ.

Tại sự kiện lần này, phần lớn các cô gái đều trẻ trung, xinh đẹp và thon thả, phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp truyền thống của Trung Quốc, Straitstimes đưa tin hôm 3/8.

Cô gái trẻ nhất là sinh viên đại học từ Hà Bắc, 21 tuổi, có mong muốn trở thành phát thanh viên. Cô được ít nhất 10 người đàn ông tiếp cận và xin thông tin liên hệ.

Một cô gái 27 tuổi, làm trong ngành âm nhạc, chia sẻ trong phần giới thiệu: "Chúng ta đến đây để tìm bạn đời, đừng ngại ngùng. Nếu anh thích em, hãy chủ động nhé!".

Theo bà Wang, các tầng lớp cao và giàu có mong muốn bảo vệ tài sản, danh tính gia đình và cá nhân của họ trong bối cảnh khoảng cách với phần còn lại của xã hội ngày càng lớn.

Các sự kiện mai mối cho giới nhà giàu ở Trung Quốc thường bị chỉ trích là nơi để đàn ông giàu chọn bạn gái trẻ đẹp, hoặc là nơi "đào mỏ". Tuy nhiên, theo ông Sun, các cặp do công ty ông ghép đôi cho thấy, đàn ông ban đầu bị thu hút bởi phụ nữ trẻ đẹp nhưng họ thường kết đôi với người "cùng đẳng cấp và có thể phát triển cùng nhau".

Một cô gái 28 tuổi, làm trong ngành công nghệ thông tin, cũng cho rằng họ đến đây không phải để "đào mỏ". "Thành thật mà nói, tài sản ròng của tôi có thể cao hơn một số người đàn ông ở đây. Không biết điều đó có khiến họ e ngại không.

Tài sản riêng của bản thân tôi đã vượt qua ngưỡng 30 triệu NDT “khá xa”. Tôi không ngại quen người có thu nhập thấp hơn mình nhưng đừng thấp quá. Nếu không, tôi thà độc thân còn hơn", cô nói.