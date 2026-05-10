Bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 11 vì nhớ mẹ, mở cửa sổ chờ bố mẹ về

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra ngày 11/4, khi bé – được gọi là Tiểu Minh – bị để ở nhà một mình trong lúc bố mẹ ra ngoài giao hàng. Bố mẹ em cho biết họ chỉ đi trong thời gian ngắn, tin rằng con an toàn vì cửa chính và cửa lưới đều đã khóa, đồng thời có camera giám sát để theo dõi từ xa.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cậu bé đã tìm được chìa khóa, tự mở khóa cửa sổ rồi trèo ra ngoài.

Cậu bé nằm trên giường bệnh sau cú rơi từ tầng 11. Các bác sĩ cho biết cơ hội sống sót của em chỉ khoảng 5%. Ảnh: Sohu

Khoảng hai giờ sau, khi người cha quay về và không thấy con trong nhà, ông vội chạy xuống dưới và bàng hoàng phát hiện bé nằm bất động trên nền bê tông gần khu chung cư. Ngay lập tức, cậu bé được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ cho biết bé bị gãy nhiều xương, tổn thương nghiêm trọng gan, lá lách, phổi và thận, với tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 5%. “Khi nghe điều đó, chúng tôi như sụp đổ”, người cha nói.

Bé được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) và tình trạng được cập nhật hai lần mỗi ngày. Sau 18 ngày, cậu bé đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng bệnh thường để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Khi tỉnh lại, bé bật khóc nói với mẹ rằng trèo lên cửa sổ vì quá nhớ mẹ, muốn nhìn xem bố mẹ đã về chưa.

Gia đình cho biết con trai vốn ngoan ngoãn và tin tưởng bé sẽ hồi phục hoàn toàn. “Việc con sống sót thực sự là một phép màu”, họ nói.

Tại Trung Quốc, những trường hợp trẻ nhỏ sống sót sau khi rơi từ độ cao lớn thường thu hút sự chú ý. Năm ngoái, một bé gái 9 tuổi ở Hà Bắc cũng sống sót sau khi rơi từ tầng 25 xuống một bệ đỡ ở tầng 18.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng may mắn. Một bé trai 3 tuổi ở Hải Nam đã tử vong sau khi rơi từ hành lang tầng 27 khi ở nhà một mình.

Luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Trung Quốc quy định cha mẹ hoặc người giám hộ không được để trẻ dưới 8 tuổi ở nhà một mình. Dù vậy, trên thực tế hiếm khi có trường hợp người lớn bị truy cứu trách nhiệm sau các tai nạn tương tự.