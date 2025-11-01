Bé gái Việt gây chú ý khi xuất hiện trên loạt tạp chí danh tiếng thế giới

Mới đây, mẫu teen người Việt Maika Ngọc Khánh đã chia sẻ những bức ảnh của mình xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng quốc tế.

Những bức hình ghi lại khoảnh khắc Ngọc Khánh tự tin sải bước trên sàn diễn rực rỡ ánh đèn của Tuần lễ thời trang Milan Fashion Week (Italy) – một trong 4 “kinh đô thời trang lớn nhất thế giới”, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Điều đáng chú ý, Maika Ngọc Khánh là mẫu Việt duy nhất được chọn trình diễn trong sự kiện danh giá này. Vinh dự góp mặt trên sàn diễn thời trang quốc tế được xem là một cột mốc đầy tự hào của bé gái 13 tuổi.

Chia sẻ về cơ duyên đến với Milan Fashion Week, Maika cho biết, năm ngoái em từng có cơ hội sang Ý tham gia buổi casting nhưng chưa may mắn trúng tuyển do thiếu kinh nghiệm và kỹ năng trình diễn.

Vì thất bại đầu tiên, Maika đã dành suốt một năm qua để rèn luyện vóc dáng, thần thái và kỹ năng catwalk, dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên và sự đồng hành của gia đình. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, năm nay Maika đã xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn online, chính thức trở thành một trong những gương mặt trình diễn tại Milan Fashion Week.

“Em tin rằng tuổi tác không phải là giới hạn của thành công. Dù từng không được chọn nhưng em vẫn tiếp tục cố gắng để thực hiện ước mơ của mình”, Maika bày tỏ.

Maika tiết lộ thêm về khoảnh khắc được đứng trên sàn diễn quốc tế: “Em lo lắng không biết liệu mình có thể làm tốt hay không. Nhưng rồi em tự động viên mình đây là cơ hội tốt nhất để thể hiện bản thân. Khi ánh đèn sân khấu bật sáng và những tiếng máy ảnh "tanh tách" vang lên, em cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Cuối cùng, em đã làm được điều mà mình luôn mơ ước”.

Không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái chuyên nghiệp, Maika còn thể hiện sự chững chạc khi chia sẻ những điều học được sau chuyến đi.

Điều khiến em xúc động nhất chính là tinh thần làm việc hăng say và sự cống hiến của mọi người trong ê-kíp: “Từ các nhà thiết kế, nhân viên hậu trường đến các người mẫu, ai cũng làm việc với cường độ cao và niềm đam mê mãnh liệt. Em thật sự ngưỡng mộ họ và cảm thấy mình may mắn khi được trở thành một phần nhỏ trong đại tiệc thời trang đó”.

Là người mẫu nhỏ tuổi nhất trong đoàn, Maika thừa nhận rằng, đôi khi em cảm thấy tự ti và áp lực: “Em biết mình cần cố gắng hơn rất nhiều để chứng minh khả năng, để mọi người không nghĩ rằng em chỉ là một ‘mẫu nhí được ưu ái’".

Đặc biệt, tại Milan Fashion Week, Maika Ngọc Khánh còn đảm nhận vai trò vedette cho thương hiệu thời trang cao cấp của nhà thiết kế nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình ảnh cô gái Việt 13 tuổi sải bước đầy tự tin trong bộ trang phục "haute couture" (cao cấp) được giới mộ điệu quốc tế đánh giá cao, thể hiện thần thái mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét trong sáng, thuần khiết đúng lứa tuổi.

Sau chuyến đi, Maika trở lại trường học với lịch học dày đặc. Do phải nghỉ gần 10 ngày để dự tuần lễ thời trang, Maika bị chậm kiến thức hơn các bạn cùng lớp. "Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tận tình của thầy cô, em đã nhanh chóng theo kịp chương trình".

“Các thầy cũng cô đã giảng lại cho em những phần em bỏ lỡ, giao thêm bài tập và luôn động viên em học tập tốt hơn”, Maika xúc động nói.

Không chỉ đam mê thời trang, Maika còn là một học sinh xuất sắc. Trong suốt 7 năm liền, em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. Gần đây, Maika tham gia cuộc thi Học sinh giỏi vượt cấp môn Ngữ văn tại trường Giảng Võ và xuất sắc giành giải nhì.

Dù yêu thích thời trang và các hoạt động nghệ thuật, Maika khẳng định, việc học văn hóa tại trường vẫn là ưu tiên hàng đầu của em.