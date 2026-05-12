Một phim Việt đạt 1,5 tỷ lượt xem

Công thức thành công của bộ phim 'chữa lành’

Thực chất, Vì mẹ anh phán chia tay đề tài không mới. Phim khai thác mâu thuẫn giữa tình yêu và gia đình, khoảng cách giàu nghèo, định kiến xã hội hay áp lực chữ hiếu - những chất liệu quen thuộc của phim tình cảm Việt.

Phim không đẩy xung đột lên mức cực đoan mà giữ mọi thứ ở ngưỡng vừa phải, đủ tạo tò mò nhưng không khiến người xem mệt mỏi. Các tình huống được xử lý nhanh, gọn, mỗi tập đều có “móc câu” cảm xúc để giữ người xem ở lại. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khán giả hiện nay có xu hướng xem nhanh, dễ tua hoặc bỏ phim nếu tiết tấu chậm.

Bên cạnh đó, series tận dụng tốt công thức “đa tuyến tình cảm” để mở rộng tệp khán giả. Mỗi cặp đôi đại diện cho kiểu yêu khác nhau.

Sự ăn ý của Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy trong phim khiến họ vướng nghi vấn "phim giả tình thật".

Cặp Thanh Tâm - Triệu Phú mang màu sắc thanh xuân với rung động đầu đời, chênh lệch giai cấp và kiểu nam chính che chở nữ chính quen thuộc nhưng hiệu quả. Trong khi đó, Phan Minh - Hoàn Mỹ lại là chuyện tình bị kìm nén bởi gia đình và trách nhiệm, tạo cảm giác tiếc nuối, day dứt. Tuyến Phương Khánh - Đức An mang màu sắc trưởng thành hơn, pha chút hài hước, tạo độ nóng cho mạch phim.

Việc phân tầng cảm xúc giúp bộ phim không bị một màu, đồng thời tạo nhiều điểm bám để khán giả lựa chọn couple yêu thích và tự lan truyền nội dung trên mạng xã hội.

Một yếu tố khác góp phần quan trọng vào thành công của phim là chemistry giữa các diễn viên. Không cần quá nhiều cảnh tình cảm phô trương, cặp đôi vẫn tạo cảm giác tự nhiên chỉ bằng ánh mắt, cử chỉ hoặc nhịp đối thoại.

Đặc biệt, cặp Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy được xem là “thỏi nam châm” lớn nhất của phim. Sự ăn ý khiến nhiều khán giả nhận xét họ giống một cặp đôi thật hơn là đang diễn.

Ở tuyến phụ, Thùy Anh và Trần Ngọc Vàng cũng khiến người xem “lụi tim” nhờ cách thể hiện nhẹ nhàng, tiết chế.

Ngoài nội dung, chiến lược phát hành cũng là điểm đáng chú ý. Nhà sản xuất áp dụng hình thức cho phép khán giả trả phí để xem trước các tập cuối. Cách làm này tạo hiệu ứng bàn luận liên tục, duy trì độ nóng cho phim trong nhiều tuần.

Dàn diễn viên của Vì mẹ anh phán chia tay.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận: ‘Nếu được tin tưởng, tôi sẵn sàng làm tiếp’

Trước thành công của Vì mẹ anh phán chia tay, đạo diễn Vũ Khắc Tuận từng trải qua giai đoạn suy sụp kéo dài sau thất bại của phim điện ảnh đầu tay Mùa hè đẹp nhất hồi cuối năm 2024.

Trong chia sẻ sau khi phim cán mốc 1,5 tỷ lượt xem, anh thừa nhận từng rơi vào trạng thái trầm cảm, mất niềm tin vào bản thân. Sau đó, anh nhìn nhận lại cách suy nghĩ và làm phim, học cách hiểu khán giả hơn.

Trả lời Tiền Phong, đạo diễn Vũ Khắc Tuận cho biết khi nhận dự án Vì mẹ anh phán chia tay, kịch bản cơ bản đã được đội ngũ sáng tạo hoàn thiện. Anh chỉ điều chỉnh một số chi tiết và tìm cách kể chuyện phù hợp với phong cách cá nhân.

Điều khiến anh bị thu hút là chất liệu trẻ trung, đáng yêu và những đoạn thoại dí dỏm. Nhưng thử thách lớn nhất lại nằm ở việc đây là lần đầu anh thực hiện phim series.

Xuất thân từ phim ngắn và điện ảnh, đạo diễn quen với lối kể cô đọng, trong khi series đòi hỏi nhịp phát triển dài hơi hơn. Anh phải xem lại nhiều phim Hàn Quốc để học cách triển khai cấu trúc series và duy trì cảm xúc qua từng tập.

“Muốn làm hay thì phải có thời gian cho từng góc quay, từng ánh mắt, từng câu thoại. Nhưng quỹ thời gian lại quá ít nên tôi buộc phải học cách suy nghĩ và quyết định thật nhanh”, anh chia sẻ.

Vũ Khắc Tuận cho rằng sức hút của phim đến từ nhiều lớp cảm xúc khác nhau. Người xem có thể thích yếu tố gia đình, tình yêu hoặc một cặp đôi cụ thể, nhưng điểm quan trọng nhất vẫn là sự tự nhiên trong diễn xuất.

Đạo diễn đặc biệt ấn tượng với Tam Triều Dâng vì khả năng bắt nhịp nhanh với các thay đổi sáng tạo ngay tại trường quay. “Tôi thường nói với Dâng là phải lôi hết sự đáng yêu của mình ra để khán giả thương nhân vật dù cô ấy có làm điều gì quá đáng. Và em ấy đã làm được”, anh nói.

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy gây ấn tượng bởi ánh mắt “trẻ con nhưng cũng rất đàn ông”.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thùy Anh cho biết cô thường xuyên theo dõi phản ứng khán giả trên mạng xã hội và bất ngờ khi nhiều người gọi đây là bộ phim “chữa lành”. “Nhiều khán giả nói phim có drama nhưng không bị tiêu cực. Cách triển khai nhẹ nhàng, vừa đủ nên người xem vẫn thấy dễ chịu”, nữ diễn viên nói.