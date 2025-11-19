Hiện tượng chú ngựa Mã Tiểu Dã gây sốt mạng xã hội

Chú ngựa Mã Tiểu Dã vừa chạy vừa khóc là hình ảnh đang 'gây sốt' trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Douyin

Theo Sohu, chú ngựa có tên Mã Tiểu Dã (Ma Xiao Ye), được sáng tạo bởi Hoàng Tam Thủy (Huang San Shui), tác giả người Trung Quốc đang hoạt động trên Douyin và Xiaohongshu. Nhân vật bắt đầu xuất hiện trong các video ngắn và bộ tranh minh họa với phong cách "chữa lành".

Điều khiến Mã Tiểu Dã được yêu thích không nằm ở vẻ ngoài hay khả năng phi nước đại, mà là khoảnh khắc đặc trưng "vừa chạy vừa khóc". Hình ảnh ấy tạo cảm giác gần gũi với nhiều người trẻ đang tự xoay xở với học tập, công việc, các mối quan hệ... nhưng vẫn kiên trì tiến về phía trước. Tác giả mô tả nhân vật bằng nhiều thông điệp: "Có thể nhỏ bé, có thể tầm thường, có thể yếu đuối, có thể bật khóc, có thể không giỏi đương đầu nhưng nếu kiên trì thì vẫn có thể trở nên lớn lao, thành công và tỏa sáng"; "Việc mình nghĩ không làm được, biết đâu vừa khóc vừa làm lại được"; hay "Dù bạn không phải chiến mã, bạn vẫn là chú ngựa hoang có ước mơ". Những câu chữ này tạo sự đồng cảm mạnh, giúp chú ngựa trở thành biểu tượng tinh thần với nhiều người trẻ.

Nhiều người nhìn hình ảnh này để tạo động lực cho bản thân. Ảnh: Douyin

Từ Trung Quốc, loạt tranh và video về Mã Tiểu Dã nhanh chóng lan sang nhiều quốc gia châu Á. Ở Việt Nam, từ khóa liên quan đến chú ngựa trở thành chủ đề được tìm kiếm phổ biến, kéo theo nhiều chia sẻ về những ngày "vừa chạy vừa khóc" của người trẻ. Một người viết: "Tôi nhìn Tiểu Dã mà thấy mình trong đó. Mỗi sáng đi làm đều tự nhủ cố thêm chút nữa, có hôm mệt quá chỉ muốn bật khóc nhưng rồi vẫn phải chạy tiếp. Thấy chú ngựa vừa khóc vừa chạy, tự nhiên cảm giác đỡ cô đơn hơn". "Nhìn thấy hình ảnh chú ngựa nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm, như một lời nhắc rằng mỗi người đều có nhịp chạy của riêng mình", một tài khoản bình luận.