Ấm áp lễ đính hôn online giữa mùa dịch COVID-19 của chú rể Tiền Giang và cô dâu Sài thành

Chủ Nhật, ngày 01/08/2021 14:00 PM (GMT+7)

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên chú rể quê ở Tiền Giang và cô dâu ở TP. Hồ Chí Minh quyết định tổ chức lễ đính hôn online qua Zoom. Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm áp với sự có mặt của gia đình, họ hàng và bạn bè 2 bên…

Một số hình ảnh tại lễ đính hôn của đôi bạn trẻ.

Sau 7 năm quen biết và hẹn hò, chàng trai Nguyễn Minh Khang (quê ở xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cùng cô gái xinh xắn Đỗ Liên Hương ở quận 2, TP. Hồ Chí Minh đã tính đến ngày về chung một nhà. Hai bên gia đình đã chọn “ngày lành tháng tốt” để làm lễ đính hôn.

Mẹ chàng trai, cô Trần Thị Phương chia sẻ: “Trường hợp gia đình chúng tôi lên TP. Hồ Chí Minh hỏi vợ cho con và về phải cách ly thì gia đình cũng sẵn sàng. Nhưng tình hình dịch bệnh ở cả hai nơi bùng phát khá phức tạp. Vì vậy, chúng tôi tính đến kế hoạch dự phòng là tổ chức lễ online. Tuy là đính hôn online nhưng nhà cửa phải được trang trí. Đặc biệt là bàn thờ gia tiên bảo đảm một cách tối thiểu nhất”.

Chú rể Minh Khang cho biết, do phải thực hiện Chỉ thị 15, rồi 16 nên mọi thứ đều được đặt hàng online. Có lúc nghe “shipper” bị cấm chạy nên em rất lo lắng. Cuối cùng, mọi việc cũng êm xuôi chờ ngày 2 họ cùng dự lễ online.

Khoảng 40 người vào ứng dụng Zoom để gặp nhau trực tuyến trong buổi lễ. Đó là những người thân của 2 họ ở trong và ngoài nước.

Lễ đính hôn diễn ra sáng ngày 30/7, bà con 2 họ cùng online chứng kiến và chúc phúc cho con, cháu.

Khang và Hương đều cảm thấy vui và hạnh phúc bởi các nghi lễ được thực hiện thành công ngoài mong đợi, có cả quay video clip và chụp hình dù đang trong mùa dịch bùng phát. "Lần đầu tiên trong đời được video call với đông đảo họ hàng như thế nên em cảm giác hồi hộp khó tả lắm", Khang chia sẻ.

Biết việc tổ chức lễ đính hôn online của Minh Khang, nhiều người thân, bạn bè đều chúc phúc. Không ít người ngợi khen một lễ hỏi độc đáo 3 trong 1: “vừa vui, vừa tiết kiệm và vừa phòng dịch luôn”, an toàn - an tâm và cả an vui… Tài khoản Mickey Phương Uyên đã viết: Gia đình hiện đại, tư tưởng hiện đại, vui và độc đáo!

Bàn thờ gia tiên

Dự kiến đôi bạn trẻ sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 10. Mẹ chàng trai cho biết, mong tình hình dịch bệnh qua mau để có thể mời bà con, bạn bè đến chung vui và bù đắp phần nào cho con dâu. Riêng Minh Khang nói thêm, nếu tình hình dịch bệnh còn phức tạp, cũng có thể cưới online luôn và sẽ tổ chức tiệc sau.

Được biết, Minh Khang và Liên Hương đã là bạn bè từ năm nhất ở Trường Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) năm 2014. Đôi bạn cùng tham gia Ban tổ chức sự kiện của trường. Tuy nhiên, sau đó Liên Hương đi du học và mãi đến năm 2018 mới gặp lại người bạn thân thiết Minh Khang.

Năm 2020, Minh Khang và Liên Hương đã có những buổi hẹn hò trên tình bạn và cuối cùng quyết định về chung một nhà.

