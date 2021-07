Dàn phù rể bê tráp đám cưới ở Nghệ An khiến dân tình “ngã ngửa”

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 00:02 AM (GMT+7)

Vì dịch COVID-19 không thể mời thanh niên, trai tráng, chú rể đành nhờ các chú, các bác giúp mình bê tráp cưới.

Dàn bê tráp toàn các chú, các bác gây chú ý ở Nghệ An

Ngoài cô dâu, chú rể thì dàn phù dâu, phù rể bê tráp cưới cũng thu hút được sự chú ý đặc biệt của mọi người. Được chọn bưng quả, bưng lễ thường là những chàng trai, cô gái trẻ trung xinh đẹp, lịch lãm, chưa có gia đình. Đây được xem là một nghi thức vô cùng quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với hạnh phúc của cô dâu, chú rể.

Thế nhưng, ở thời dịch bệnh COVID-19 thì điều gì cũng có thể xảy ra. Một đám cưới ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khiến dân tình “ngã ngửa” khi dàn phù rể bê tráp toàn là các chú, các bác tóc đã nhuốm màu hoa râm.

Hình ảnh dàn bê tráp đặc biệt được đăng tải trên một Fanpage Nghệ An thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận quan tâm: “Một đám hỏi với dàn bê tráp không thể chất hơn, vừa được diễn ra ở Thanh Chương, Nghệ An. Do quy định hạn chế tập trung đông người nên các thanh niên không thể tham dự. Vậy là các bác/ các chú làm luôn”.

Vợ chồng Hữu Trường có lễ ăn hỏi đặc biệt

Bên cạnh chú rể mặc áo dài cưới, dàn phù rể bê tráp đều là những người đàn ông trung niên tóc điểm bạc. Đây được xem là dàn bê tráp độc lạ nhất từ trước đến giờ.

Dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị bên dưới hình ảnh này: “Dàn phù rể chất nhất Vịnh Bắc Bộ”, “Dễ gì mà được các chú, các bác bê tráp cho, cặp đôi dâu, rể này may mắn lắm đó”, “Đội bê tráp xứng đáng điểm 10”…

Hình ảnh xuất hiện tại đám cưới của Nguyễn Hữu Trường (sinh năm 1991) và Trần Thị Quyết (sinh năm 1995). Cả hai cùng quê Nghệ An.

Đám cưới được tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua. Lúc này, tình hình dịch COVID-19 ở Nghệ An đã diễn biến phức tạp nên mới có sự xuất hiện của dàn phù rể bê tráp đặc biệt đó.

Cặp đôi mong dịch sớm tan để có thể tổ chức lễ báo hỷ

Chú rể Hữu Trường chia sẻ: “Dịch càng ngày càng căng, không biết khi nào mới có thể tổ chức đám cưới linh đình, trọn vẹn. Thế nên, gia đình mình và bên nhà gái bàn nhau, tổ chức một lễ cưới ấm cúng để hai đứa được về chung một nhà, sau này có điều kiện thì tổ chức báo hỷ sau”.

Đám cưới của Hữu Trường và Trần Quyết được tổ chức nhỏ gọn, nhà trai và nhà gái chỉ mời đúng một mâm khách. Vì không thể mời bạn bè đến dự nên cặp đôi nhờ các cô, dì, chú, bác giúp mình bê tráp.

“Bên nhà trai là các chú, các bác bưng quả, còn bên nhà gái là các cô, các dì đỡ lễ mà bên nhà gái họ ngại nên không cho chụp ảnh”, chú rể cười.

Vì dịch bệnh không thể tổ chức đám cưới long trọng, vợ chồng Hữu Trường không tránh khỏi cảm giác buồn bã, tiếc nuối. Nhưng anh cho rằng, phòng chống dịch COVID-19 là ưu tiên số một nên cần tuân thủ các nguyên tắc. Anh hy vọng, dịch sớm tan để có thể tổ chức lễ báo hỷ.

Nguồn: http://danviet.vn/dan-phu-re-be-trap-dam-cuoi-o-nghe-an-khien-dan-tinh-nga-ngua-502021137001792....Nguồn: http://danviet.vn/dan-phu-re-be-trap-dam-cuoi-o-nghe-an-khien-dan-tinh-nga-ngua-502021137001792.htm