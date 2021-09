6 lý do cặp đôi nên quan hệ tình dục vào buổi sáng

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 14:30 PM (GMT+7)

Quan hệ tình dục buổi sáng là một trong những cách tốt nhất để bắt đầu ngày mới. Việc này mang lại cho cặp đôi nhiều lợi ích bất ngờ.

Quan hệ tình dục buổi sáng là một cách hoàn hảo để bắt đầu ngày mới (Ảnh minh họa)

Không phải quan hệ tình dục vào ban đêm là không dễ chịu, nhưng có vẻ như quan hệ tình dục vào buổi sáng có lợi cho sức khỏe. Tất cả chúng ta đều biết rằng nhiều hoạt động vào buổi sáng khi thức dậy như tập thể dục, yoga, ăn sáng… rất tốt cho cơ thể để chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới.

Lợi ích của quan hệ tình dục vào buổi sáng

Quan hệ tình dục vào buổi sáng sẽ giải phóng oxytocin, còn được gọi là hormone âu yếm. Oxytocin khiến chúng ta cảm thấy gắn kết hơn với chồng/vợ của mình và cảm thấy được yêu thương hơn. Những cảm giác này sẽ ở bên bạn cả ngày hoặc ít nhất là cả buổi sáng.

Theo nghiên cứu, quan hệ tình dục buổi sáng thực sự có thể tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách tăng nồng độ IgA. Nó là một kháng thể bảo vệ chống lại nhiễm trùng.

Hơn nữa, mức testosterone của nam giới cao nhất vào buổi sáng, sau khi họ có cơ hội nạp năng lượng vào giấc ngủ. Khi đàn ông có testosterone cao hơn và được nghỉ ngơi đầy đủ, họ sẽ có nhiều năng lượng hơn trong quan hệ tình dục.

Tình dục buổi sáng và tình dục ban đêm

Theo truyền thống, hoặc là thói quen, nhiều người quan hệ tình dục ban đêm. Nhưng việc đi ngủ muộn hơn để quan hệ tình dục không chỉ có thể khiến chúng ta chùn bước vào ngày hôm sau mà còn có thể hủy hoại ham muốn tình dục về lâu dài. Một giấc ngủ ngon và ham muốn tình dục trên thực tế có liên quan trực tiếp với nhau.

Quan hệ tình dục sau một ngày làm việc, đặc biệt là sau bữa tối và một ly rượu, có thể khiến bạn mệt mỏi. Không có gì vui khi đạt cực khoái nếu cuối cùng khiến bạn kiệt sức vào ngày hôm sau.

Quan hệ tình dục buổi sáng là một cách hoàn hảo để bắt đầu ngày mới của bạn.

6 lý do chính khiến quan hệ tình dục buổi sáng có lợi

Quan hệ tình dục buổi sáng tăng cường tâm trạng tức thì

Việc giải phóng các hormone hạnh phúc như oxytocin và dopamine vào buổi sáng có thể khiến mọi người cảm thấy thư thái, tập trung và vui vẻ hơn trong suốt cả ngày.

Tốt cho khả năng miễn dịch của bạn

Quan hệ tình dục vào buổi sáng giúp tăng sản xuất IgA trong cơ thể. IgA là một loại kháng thể đóng một vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch của màng nhầy. Vì vậy, quan hệ tình dục buổi sáng nhiều hơn có nghĩa là khả năng miễn dịch tốt hơn.

Giúp tăng cường trí nhớ

Tình dục giúp kích hoạt não bộ vì nó tạo ra một lượng hormone trong cơ thể. Quan hệ tình dục ngay vào buổi sáng có thể giúp não hoạt động suốt cả ngày.

Thay thế buổi tập thể dục buổi sáng

Quan hệ tình dục buổi sáng tốt thường hoạt động như một buổi tập thể dục buổi sáng với cường độ vừa phải, đốt cháy calo và giúp bắt đầu ngày mới với một lượng hormone tích cực tràn đầy năng lượng. Nó có thể góp phần kéo dài và thư giãn các cơ.

Giúp đối phó với chứng lo âu về tình dục

Lo lắng về tình dục là rất phổ biến ở mọi người. Đó có thể là do xấu hổ về cơ thể của một người hoặc do dự về hành động. Đây có thể là một trong những lý do có thể dẫn đến căng thẳng và lo lắng. Vào buổi sáng, các cặp đôi đều thấy nhau ở mức độ thân thiết như nhau và việc chấp nhận khía cạnh con người của mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Giúp cải thiện ham muốn tình dục

Sau khi có giấc ngủ ngon hợp lý, cơ thể đã sẵn sàng để khởi động lại vào buổi sáng. Nếu quan hệ tình dục vào buổi sáng, cơ thể có thể sản xuất một lượng hormone sinh dục tốt và điều này dẫn đến việc cải thiện khoái cảm. Quan hệ tình dục thú vị dẫn đến việc giải phóng các hormone gọi là oxytocin và dopamine. Điều này giúp tăng cường ham muốn và tăng sự hài lòng.

