10 tình tiết gây sốc về chuyện tình công chúa Na Uy và chồng pháp sư

Công chúa Na Uy và chồng trong đám cưới. Ảnh: Netflix

Bộ phim Rebel Royals: An Unlikely Love Story ra mắt ngày 16/9 trên Netflix, hé lộ hành trình tình cảm nhiều sóng gió của Märtha và Durek từ những ngày đầu gặp gỡ đến lễ cưới hoàng gia năm 2024. Dưới đây là 10 chi tiết gây sốc nhất phim do tạp chí People tổng hợp:

Hoàng hậu Sonja lo lắng khi con gái hẹn hò một pháp sư

Märtha Louise kể khi báo tin mình có bạn trai, mẹ bà - Hoàng hậu Sonja - ban đầu vui mừng vì con gái đã mở lòng sau đổ vỡ hôn nhân. Nhưng khi biết đối tượng là một pháp sư người Mỹ, bà lập tức lo lắng. Với hoàng gia, việc con gái yêu một pháp sư "quá khác chuẩn mực". Durek cũng thừa nhận ông không hề được hướng dẫn trước về quy tắc ứng xử trong cung điện, khiến cả hai gặp nhiều khó xử ngay từ đầu.

Màn ra mắt Vua Harald và Hoàng hậu Sonja trở thành 'thảm họa'

Vợ chồng Vua và Hoàng hậu Na Uy. Ảnh: Ole Hagen

Durek nhớ lại lần đầu ra mắt Vua Harald và Hoàng hậu Sonja khi sang Na Uy. Ông mặc áo kimono kết hợp bốt cao bồi vì nghĩ có thể thoải mái là chính mình. Tuy nhiên, bầu không khí trở nên nặng nề khi cha mẹ bạn gái chỉ nhìn chằm chằm trong im lặng. Durek nói "mọi thứ tôi làm đều sai", từ cách ăn mặc cho đến cách cư xử. Thay vì lời chào thân thiện, ông cảm nhận rõ sự phản đối từ gia đình hoàng gia dành cho mối quan hệ này.

Ba con gái công chúa từng tưởng Durek là bạn đồng tính

Sau ly hôn chồng cũ Ari Behn, Märtha Louise mới giới thiệu Durek với ba con gái Maud, Leah và Emma. Ban đầu, bà chỉ gọi Durek là "một người bạn thân", khiến các con nghĩ ông là gay. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ mẹ đưa một người bạn đồng tính đến chơi", Leah kể trong phim. Dù hiểu lầm, ba cô gái nhanh chóng bị thu hút bởi tính cách vui vẻ, năng động của Durek và dành cho ông nhiều thiện cảm.

'Chết đi sống lại' trong bệnh viện và quyết tâm làm pháp sư

Durek kể trong phim rằng ông mắc chứng cao huyết áp di truyền. Khi còn trẻ, mạch máu thận bị vỡ, khiến cơ thể suy kiệt và rơi vào tình trạng cận tử. Ông nói đã "nhìn thấy cả cuộc đời chạy qua" trước mắt mình. Sau ca ghép thận từ chị gái, Durek quyết định từ bỏ công việc cũ để toàn tâm theo con đường tâm linh. "Khi trở về từ cõi chết, tôi biết mình phải sống đúng với sứ mệnh, trở thành pháp sư Durek", ông chia sẻ.

Trải nghiệm phân biệt chủng tộc tại tiệc hoàng gia Đan Mạch

Durek Verrett chia sẻ trong 'Rebel Royals'. Ảnh: Netflix

Một trong những tiết lộ gây sốc nhất là Durek từng hứng chịu lời lẽ phân biệt chủng tộc ngay tại tiệc hoàng gia ở Đan Mạch. Một vị khách đã chỉ vào những bức chân dung tổ tiên treo trên tường rồi nói: "Đây chính là những người từng nô dịch gia đình anh. Anh thấy thế nào khi ngồi ở đây?". Durek cho rằng những trải nghiệm như vậy khiến ông luôn bị xem như "có tội" ngay khi bước vào căn phòng. Märtha Louise thừa nhận bà đã phải học cách hiểu sự khắc nghiệt của nạn phân biệt chủng tộc mà chồng đối mặt.

Cuộc phỏng vấn của Harry - Meghan với Oprah giúp Vua Harald thay đổi

Durek tiết lộ trước đó, Vua Harald, Hoàng hậu Sonja và cả Thái tử Haakon "thậm chí không hiểu thế nào là phân biệt chủng tộc". Họ coi phản ứng của ông là quá nhạy cảm. Chỉ đến khi Harry và Meghan kể trên sóng truyền hình với Oprah Winfrey năm 2021, nhà vua mới chủ động hỏi Durek: "Con có từng cảm thấy bị đối xử giống vậy không?". Sau cuộc trò chuyện, hoàng gia Na Uy ra tuyên bố chính thức phản đối phân biệt chủng tộc và bảo vệ Durek - bước ngoặt giúp ông cảm nhận sự chấp nhận từ gia đình vợ.

Durek là điểm tựa sau khi chồng cũ của Märtha Louise tự tử

Phong cách thời trang khác biệt của Durek so với chuẩn mực hoàng gia. Ảnh: Netflix

Chồng cũ của công chúa, nhà văn Ari Behn, tự tử năm 2019, để lại nỗi đau lớn cho vợ cũ và ba con. Märtha Louise cho biết khoảng thời gian đó bà suy sụp, nhưng nhờ Durek luôn bên cạnh động viên, bà mới vượt qua. "Anh ấy là điểm tựa vững chắc, người tôi có thể trút mọi nỗi buồn", công chúa nói. Durek cũng gắn bó với ba con riêng của vợ, giúp gia đình nhỏ tìm lại sự cân bằng.

Durek đang chờ được ghép thận lần hai

Durek tiết lộ chiếc thận ghép từ chị gái đang suy yếu và hiện ông phải chờ danh sách hiến tạng. Märtha Louise từng xét nghiệm để hiến thận cho chồng nhưng không phù hợp. "Anh ấy yếu hơn nhiều so với trước đây. Tôi chỉ biết cầu mong tìm được người hiến trong thời gian sớm nhất", công chúa chia sẻ đầy lo lắng.

Công chúa thừa nhận buồn khi không còn là thành viên làm việc cho hoàng gia

Năm 2022, Märtha Louise rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia để tự do theo đuổi công việc riêng. Trong phim, bà thừa nhận đôi lúc vẫn buồn vì không còn được dự quốc yến hay các chuyến công du như trước. "Tôi chấp nhận đây là quyết định chung, nhưng không thể phủ nhận có chút tiếc nuối", công chúa nói.

Truyền thống hoàng gia: phải đấu tranh cho tình yêu

Công chúa Ingrid Alexandra (bìa trái), Vua Harald (ngồi), Thái tử Haakon (đứng thứ hai từ trái sang), Thái tử phi Mette-Marit (đứng thứ ba từ trái sang), Hoàng hậu Sonja (ngồi) và Hoàng tử Sverre Magnus (bìa phải) tại Geiranger, Na Uy trong ngày cưới của Công chúa Martha Louise và Durek Verrett ngày 31/8/2024. Ảnh: AFP

Trong đám cưới, mục sư nhắc lại chuyện Vua Harald từng mất 9 năm đấu tranh để cưới Hoàng hậu Sonja, còn thái tử Haakon từng bị dư luận phản đối khi yêu Mette-Marit. Vì vậy, mục sư ví Märtha Louise như "chiến binh từng một mình chống rồng và quỷ để bảo vệ tình yêu thật sự". Durek xúc động cho rằng câu chuyện của họ là tiếp nối truyền thống "chiến đấu vì tình yêu" trong gia đình hoàng tộc Na Uy.