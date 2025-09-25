Người đàn ông bị phụ nữ U60 'khủng bố' đòi cưới

Chiều 22/9, bà Mei Hua, 60 tuổi, lại vượt 600 km từ Bangkok đến nhà anh Ta, đòi vào để cầu hôn và bàn chuyện sinh con. Người đàn ông từ chối tiếp chuyện, khiến bà Mei thêm tức giận và gây náo loạn.

Vụ ồn ào kéo dài nhiều giờ, buộc hàng xóm phải gọi cảnh sát. Lực lượng chức năng can thiệp và yêu cầu người phụ nữ ra về.

Từ cuối năm 2024 đến nay, Mei Hua đã đến nhà anh Ta ba lần, liên tục gây rối.

Bà Hua, 60 tuổi, ở Bangkok nhiều lần bay 600 km đến nhà anh Ta, cầu hôn. Ảnh: Khaosod

Nạn nhân nói không quen biết Mei Hua trước đây, có thể bà tìm thấy anh qua Facebook, nơi anh bán chó con. Người phụ nữ sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để liên lạc nhưng anh không trả lời. "Bà ấy còn nói nếu không cưới được tôi sẽ chấp nhận xin tinh trùng sinh con một mình", anh kể.

Hàng xóm xác nhận anh Ta bị đeo bám nhiều lần. Bà Cream kể lần trước đã khuyên bảo Mei Hua ngừng làm phiền và nhận được lời đồng ý. "Nhưng tôi tin chắc bà ấy sẽ trở lại và đúng như vậy", bà Cream nói.

Một người hàng xóm khác, tên Maem, kể cuộc đối đầu hôm 22/9 rất hỗn loạn, anh Ta còn bị rách áo trong lúc giằng co.

Anh Tạ chia sẻ với truyền thông hôm 23/9, tại nhà ở Udon Thani. Ảnh: Khaosod

Cảnh sát Udon Thani cảnh báo hành vi xâm nhập và quấy rối có thể bị xử lý hình sự. Chuyên gia tâm lý nhận định bà Mei Hua mắc hội chứng ám ảnh tình cảm trên mạng, dẫn đến hành vi bộc phát.

Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, trở thành đề tài thảo luận về nguy cơ của hành vi ám ảnh và quyền riêng tư, an toàn trong thời đại kỹ thuật số. Anh Ta kêu gọi gia đình Mei Hua tìm sự giúp đỡ của những người có chuyên môn, đồng thời nhấn mạnh không muốn tiếp xúc với bà.

"Xin đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không có gì để đáp lại bà. Đừng quay lại", anh cầu xin trên Facebook một ngày sau vụ việc.