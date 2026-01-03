Yêu “trai đẹp” trên mạng, cô gái bị quay clip nhạy cảm tống tiền

Theo cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Nhân lên mạng làm quen với chị TTA, sau đó hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian này Nhân đã quay lại hình ảnh khoả thân của chị TTA.

Nhân cùng số tiền đã nhận của chị TTA.

Sau đó Nhân đã nhắn tin yêu cầu chị A chuyển tiền nếu không sẽ tung hình ảnh "nhạy cảm" lên mạng cho mọi người biết. Lo sợ nên chị TTA đã nhiều lần chuyển tiền cho Nhân.

Lần cuối cùng khi Nhân hẹn nhận tiền của chị TTA thì bị Công an bắt quả tang. Bước đầu đối tượng khai nhận đã nhiều lần “tống tiền" chị TTA với số tiền hàng chục triệu đồng.