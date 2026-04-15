Xin đi nhờ xe rồi dụ dỗ bé gái vào quán cà phê chòi để 'làm trò đồi bại'

Thông tin ban đầu, chiều 13/4, em H. (SN 2014) đi xe đạp điện từ nhà người thân về, trên đường gặp Tuấn xin đi nhờ xe. Do quen biết, em H. đồng ý và để Tuấn lái.

Đối tượng Lê Thanh Tuấn. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Sau đó, Tuấn dụ dỗ và đưa em H. vào một quán cà phê chòi uống nước. Tại đây, sau ít phút ngồi trong chòi, Tuấn đã khống chế, cưỡng ép và xâm hại em H. Sau khi thực hiện xong hành vi, Tuấn bỏ lại em H. và trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc sau đó được người thân nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Chợ Mới, tỉnh An Giang điều tra, xác minh. Đến chiều 14/4, Tuấn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.