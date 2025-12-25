Bị 'gái xinh' dụ dỗ, người đàn ông suýt bị lừa sang Campuchia

Qua tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân cũng như nắm tình hình địa bàn, vừa qua, Công an xã Tân Hưng (Đồng Nai) đã phát hiện trường hợp anh Điểu Th (SN 1992, trú tại xã Tân Hưng) có dấu hiệu bị các đối tượng xấu trên mạng xã hội tiếp cận, dụ dỗ lừa sang Campuchia.

Theo đó, thời gian gần đây, anh Điểu Th được một người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo có nickname ảo làm quen. Trong quá trình liên lạc, đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh phụ nữ trẻ, xinh đẹp, sử dụng lời lẽ tình cảm, dụ dỗ, xưng hô như vợ chồng, từng bước tạo lòng tin với anh Điểu Th.

Trong quá trình nhắn tin qua lại trên mạng xã hội Zalo, anh Điểu Th đã cung cấp hình ảnh thông tin căn cước cá nhân và chuyển tiền với số tiền nhỏ theo yêu cầu của đối tượng để "làm quà", "thể hiện tình cảm".

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận tình cảm, đối tượng còn dụ dỗ, hứa hẹn thu xếp "công việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở" tại Campuchia, thậm chí hứa hẹn có xe đưa đón tận nơi qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Những tin nhắn "mùi mẫn" suýt khiến anh Th sập bẫy. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Đến ngày 23/12, khi đối tượng liên tục thúc giục, dụ dỗ anh Điểu Th di chuyển sang khu vực biên giới để tới Campuchia, gia đình đã nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ động báo vụ việc đến Công an xã Tân Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng tiếp cận gia đình, trực tiếp giải thích, tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, mua bán người, đặc biệt là hình thức dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa "việc nhẹ – lương cao", từ đó kịp thời ngăn chặn việc anh Điểu Th bị lừa đưa sang Campuchia.

Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an xã, gia đình và bản thân anh Điểu Th đã nhận thức rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế gia đình và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Hưng tiếp tục phối hợp theo dõi, mở rộng nắm tình hình và xác minh làm rõ để chủ động phòng ngừa các vụ việc tương tự.