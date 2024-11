Chuyên án VN10: 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng

Trong 9 tháng đầu năm 2024, công an TP đã phát hiện, khám phá 2.430 vụ/6.137 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 754 vụ - 44,99%), thu giữ hơn 980 kg ma túy các loại cùng nhiều súng, đạn và các công cụ phương tiện có liên quan; Cơ quan CSĐT thuộc Công an TP đã khởi tố 2.076 vụ/4.023 bị can. Tính riêng trong quý III/2024, Công an TP đã phát hiện, khám phá 817 vụ/2.045 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 232 vụ - 39,66%; tăng 720 đối tượng - 54,34%).