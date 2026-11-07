Xác minh clip cụ bà nằm liệt giường bị nữ giúp việc “tương tác” ở Nghệ An

Vừa qua, một đoạn video ghi lại cảnh nữ giúp việc liên tục “tương tác”, có lời nói, hành động không đúng với một cụ bà nằm liệt giường được chia sẻ lên mạng xã hội. Nữ giúp việc đánh vào tay cụ bà. Khi di chuyển vị trí nằm của cụ bà cũng rất thô bạo. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động của nữ giúp việc với cụ bà.

Ngày 7/11, trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị N.L.A (trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), người chia sẻ các đoạn video lên mạng xã hội cho biết, sự việc xảy ra tại gia đình chị. Theo đó, vì mẹ già ốm, nằm liệt giường cần có người luôn ở bên chăm sóc. Vì điều kiện công việc nên chị đành phải thuê một nữ giúp việc để chăm sóc cho mẹ.

Qua tìm hiểu, chị L.A thuê một nữ giúp việc quê ở xã Hiến Sơn, tỉnh Nghệ An với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, gia đình bao ăn, ở, nữ giúp việc cũng được nghỉ mỗi tháng 1 ngày.

Vô tình khi xem lại camera được lắp trong phòng, chị L.A bàng hoàng khi thấy những hành động mà nữ giúp việc đã làm với mẹ mình. Sau đó, chị L.A đã trình báo sự việc đến Công an địa phương.

Hình ảnh nữ giúp việc có hành động không đúng với cụ bà. Ảnh cắt từ clip

Ngày 7/11, trao đổi với phóng viên Dân Việt, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận thông tin về sự việc. Đồng thời, mời nữ giúp việc này lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, nữ giúp việc đã thừa nhận những hành vi chưa đúng của mình, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi.

Hiện, Công an phường Thành Vinh đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.