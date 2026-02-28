Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên ngoại quốc cố ý gây thương tích tại khu vực ven biển Đà Nẵng

Chiều 28-2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với MITROFANOV VALERII (2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

MITROFANOV VALERII

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20-2, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của anh IGOR MEDVEDEV (1998, quốc tịch Liên bang Nga, tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về việc bạn mình là anh MITROSHIN ANDREY (1987, quốc tịch Liên bang Nga, tạm trú tại một khách sạn trên đường Hồ Xuân Hương, phường Ngũ Hành Sơn) bị một nam thanh niên ngoại quốc đánh gây thương tích trước khu vực Club “Loco Late Night Music” (đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn) và đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ diễn biến vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định: khoảng 21 giờ ngày 19-2, MITROFANOV VALERII điều khiển xe mô tô chở bạn gái là KAMBAROVA ALEKSANDRA (2000, quốc tịch Liên bang Nga) đến Club “Loco Late Night Music” để vui chơi.

Cơ quan điều tra bắt giữ MITROFANOV VALERII

Tại đây, ALEKSANDRA gặp lại anh ANDREY là người quen từ trước. Trong lúc trò chuyện, ANDREY có hành vi thiếu chuẩn mực khi sờ vào đùi ALEKSANDRA khiến cô này bức xúc và đề nghị VALERII chở về khách sạn. Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, trên đường về, khi nghe bạn gái kể lại sự việc, VALERII nảy sinh ghen tuông, quay xe trở lại khu vực trước club.

Đến nơi, VALERII để ALEKSANDRA đứng chờ, còn mình đi bộ đến trước quán, thấy ANDREY đang đứng cùng bạn thì bất ngờ xông đến, dùng tay phải đấm một cái vào mặt nạn nhân. Cú đấm khiến ANDREY ngã ngửa ra phía sau, đầu đập mạnh xuống nền đường. Sau khi gây án, VALERII rời khỏi hiện trường, quay lại lấy xe chở bạn gái về khách sạn.

Hậu quả, anh ANDREY bị thương tích vùng mặt, đầu và vai phải. Theo hồ sơ bệnh án, nạn nhân bị dập xuất huyết nhu mô não vùng đỉnh trái; tụ máu và khí dưới màng cứng bán cầu não phải; gãy xương sọ vùng trán – thái dương phải; gãy lún xương mũi hai bên; gãy thành xoang hàm – trán phải kèm tụ máu, khí trong xoang. Nạn nhân được điều trị cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Ngày 23-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh ANDREY. Tại Kết luận giám định số 35/KL-KTHS ngày 25-2-2026, cơ quan chuyên môn xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 43%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hành vi của MITROFANOV VALERII có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Ngày 26-2-2026, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với MITROFANOV VALERII.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.