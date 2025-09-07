Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường

Sự kiện: Tin nóng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đi cúng rằm về đến đầu ngõ, vợ  bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong trạng thái bị chết cháy.

Ngày 6-9, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến anh NLB (44 tuổi, trú thôn Hương Giang, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong.

Khu vực phát hiện sự việc đau lòng.

Khu vực phát hiện sự việc đau lòng.

Gần trưa hôm nay, chị TTG (39 tuổi, vợ anh B) đi từ nhà thờ họ về nhà thì phát hiện chồng tử vong trong trạng thái bị chết cháy trên đường, đầu ngõ của gia đình.

Chị G khóc thương chồng và kêu xóm làng cứu, nhưng anh B đã tử vong. Nhận được tin báo Công an xã Thượng Đức có mặt tại hiện trường và có phát hiện một bức thư nghi của anh B để lại.

Được biết, người thân không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm tử thi.

Thấy bạn gái đang nói chuyện, kẻ ghen tuông tưới xăng, đốt "tình địch"
Thấy bạn gái đang nói chuyện, kẻ ghen tuông tưới xăng, đốt "tình địch"

Ghen tuông, Tuấn tạt xăng và châm lửa đốt "tình địch" khi thấy đang nói chuyện với bạn gái

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đ.HUỆ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/09/2025 21:26 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin nóng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN