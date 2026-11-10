Vây bắt gần 300 thanh thiếu niên, tạm giữ 242 xe máy trong đêm

Ngày 10/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng vừa triệu tập, ngăn chặn và vây bắt 295 thanh, thiếu niên có dấu hiệu tụ tập, chuẩn bị điều khiển xe mô tô di chuyển thành đoàn. Qua đó, 242 phương tiện bị tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định.

Hàng trăm thanh, thiếu niên được tập trung tại trụ sở công an để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh. ẢNH: C.A

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Công an Nghệ An phát hiện một số thanh, thiếu niên có dấu hiệu hẹn nhau tụ tập đông người, sử dụng xe mô tô di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường trọng điểm. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Nhận định tình hình có thể phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Nghệ An chủ động xây dựng phương án ngăn chặn từ sớm.

Đêm 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức chốt chặn tại nhiều tuyến đường trọng điểm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng chức năng đã kịp thời triệu tập, răn đe, ngăn chặn và vây bắt 295 người ngay khi nhóm này vừa chuẩn bị tụ tập. Tổng cộng 242 phương tiện bị tạm giữ, không để xảy ra tình trạng chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh, trật tự.

Lực lượng công an kiểm tra, xác minh các trường hợp liên quan và phương tiện vi phạm. ẢNH: C.A

Qua phân loại, kiểm tra và xử lý ban đầu, Phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với 195 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 154 phương tiện và 41 giấy tờ các loại. Đối với 47 phương tiện được xác định không có vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành trả lại theo quy định.

Công an tỉnh Nghệ An đồng thời thông báo Công an các xã, phường liên quan tiếp nhận, phối hợp quản lý, giáo dục những trường hợp vi phạm.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp công an các xã, phường tổ chức kiểm tra ma túy đối với toàn bộ 295 người; tiếp tục xác minh, làm rõ những hành vi vi phạm khác (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em; thanh, thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập, cổ vũ hoặc tham gia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.