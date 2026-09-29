Tội danh Dũng “trọc” Hà Đông bị khởi tố, có gì đặc biệt?

Dũng “Trọc” Hà Đông bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (58 tuổi, ở Hà Nội) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Dũng “trọc” Hà Đông là một trong 17 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố liên quan đến hoạt động của kênh "Đời TV".

Theo cơ quan điều tra, Dũng bị cáo buộc tham gia đóng các phim ngắn có nội dung bạo lực do Phạm Tiến Mạnh, tức “Thật Mạnh”, cùng đồng phạm sản xuất, đăng tải trên YouTube nhằm câu view, câu like và kiếm tiền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy bàn bạc, thống nhất lập kênh "Đời TV" để sản xuất các phim thuộc thể loại kịch tính, gây sốc. Nội dung phim thường khắc họa lối sống giang hồ, hoạt động băng nhóm, sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn.

Dũng “trọc” Hà Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.

Trong quá trình sản xuất, Mạnh tìm và bàn bạc với Dũng “trọc”, Nguyễn Văn Giang, tức Giang "Rồng”, cùng nhiều người họ hàng, thân quen hoặc thường xuyên theo dõi kênh "Đời TV" để tham gia diễn xuất.

Cơ quan điều tra cho rằng việc mời những người được chú ý trên mạng xã hội như Dũng tham gia nhằm thu hút người xem, tăng tương tác cho kênh "Đời TV" cũng như tài khoản cá nhân của những người xuất hiện trong phim.

Nhóm này đã sản xuất nhiều phim ngắn, trong đó có “Kẻ phản bội”, “Cuộc chơi sắp đặt” và “Phi vụ cuối cùng”. Các phim có nhiều cảnh mang màu sắc xã hội đen, mô tả việc sinh hoạt băng nhóm, sử dụng hung khí và súng để thanh toán, bị cơ quan chức năng xác định có nội dung cổ súy bạo lực và tệ nạn xã hội.

Sau khi được đăng tải trên YouTube, ba phim ngắn trên thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Theo Bộ Công an, việc phát tán rộng rãi những nội dung trên có thể tạo ra nhận thức lệch lạc, nhất là đối với thanh thiếu niên; làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hành vi bắt chước những hình tượng, băng nhóm xuất hiện trong phim.

Nguyễn Văn Dũng, thường được biết đến với biệt danh Dũng “trọc” Hà Đông, trú tại phường Vạn Phúc (quận Hà Đông cũ, Hà Nội), từng là một trong những nhân vật “giang hồ mạng” được nhiều người biết đến.

Khung hình phạt tội danh Dũng “Trọc” Hà Đông bị khởi tố

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông mà Dũng “trọc” Hà Đông và những người khác bị khởi tố được quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Điều 288 Bộ luật Hình sự quy định trách nhiệm hình sự đối với người đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật.

Pháp luật quy định việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội, mạng viễn thông, mạng internet và tuân thủ quy định của pháp luật, đòi hỏi các thông tin, trung thực, chính xác, phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đặc biệt nghiêm cấm việc đăng tải những thông tin thuộc danh mục các hành vi bị cấm theo luật an ninh mạng.

Người thực hiện hành vi đưa thông tin trái phép lên mạng Internet mà gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc đã bị phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy hành vi của Dũng “trọc” Hà Đông và 16 người khác liên quan đến hoạt động của kênh "Đời TV" thuộc trường hợp được xác định là nguy hiểm cho xã hội nên bị khởi tố hình sự.

Theo ông Cường, Điều 288 Bộ luật Hình sự quy định về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử quy định các điều kiện về hậu quả, thu lợi bất chính, thiệt hại hoặc việc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Khoản 2 Điều 288 còn có những tình tiết định khung như phạm tội có tổ chức hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong vụ “Đời TV”, theo thông tin của cơ quan điều tra, nội dung các video có tính chất cổ súy bạo lực, tệ nạn xã hội, được phát tán rộng rãi và thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác; cơ quan điều tra xác định hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đây là những vấn đề rất quan trọng để cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh dấu hiệu pháp lý của tội phạm.

Theo ông Cường, Điều 288 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định hai khung hình phạt chính. Cụ thể, khoản 1 quy định, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu thuộc các trường hợp mà điều luật quy định.

Khoản 2 quy định khung hình phạt phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với các trường hợp định khung tăng nặng, trong đó có trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Trong vụ án này, việc 17 người cùng bị khởi tố về một tội danh không có nghĩa tất cả đều sẽ phải chịu một mức hình phạt như nhau. Cơ quan tố tụng sẽ cá thể hóa trách nhiệm hình sự, làm rõ ai là người tổ chức, chủ mưu, ai trực tiếp sản xuất, đạo diễn, quay phim, quản lý kênh, ai tham gia với vai trò giúp sức, ai trực tiếp đưa thông tin lên mạng và mức độ nhận thức, hưởng lợi của từng người.

Khi xét xử, Tòa án cũng sẽ căn cứ vào vai trò đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và những tình tiết khác của từng bị cáo. Khung hình phạt sẽ được Tòa án quyết định dựa trên các yếu tố trên.