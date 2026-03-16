Bỏ trốn sau khi ép viết giấy nợ 4,1 tỷ đồng, bị truy nã toàn quốc

Theo tài liệu điều tra, năm 2024 tại địa bàn phường Dương Nội (TP Hà Nội), xuất phát từ việc đi đòi nợ, Nguyễn Xuân Linh cùng một số đối tượng đã có hành vi đe dọa, ép buộc nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền 4,1 tỷ đồng.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Xuân Linh

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 5/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Linh về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 10/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Linh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Linh ở đâu cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, số điện thoại: 0934.378.686, hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định.