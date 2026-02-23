Diễn biến mới vụ công an viên bị nhóm thanh niên hành hung đêm 28 Tết

Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hải Phòng đã phát đi thông tin về việc bắt giữ 2 đối tượng chính vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích trên địa bàn phường Hòa Bình.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 15/2, tại TDP Đông Tây (phường Hòa Bình, TP Hải Phòng), ông Vũ Văn Khương (SN 1975, trú tại TDP Đông Tây, Hòa Bình) bị một nhóm đối tượng dùng tay chân đánh liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt. Hậu quả, ông Khương bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Các đối tượng Tạ Huy Hoàng và Đào Văn Long tại Phòng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Cơ quan công an.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng phường Hòa Bình cùng Công an TP Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/2, cơ quan CSĐT Công an thành phố tiến hành triệu tập 9 đối tượng để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Tuy nhiên có 2 đối tượng chính đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng về việc tập trung lực lượng, biện pháp xác minh, truy bắt đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hoà Bình đã khẩn trương truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn.

Ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hòa Bình bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm: Tạ Huy Hoàng (SN 2003, trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng) và Đào Văn Long (SN 2002, trú tại phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an triệu tập các đối tượng liên quan. Ảnh: Cơ quan công an.

Trước đó Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin vào đêm 15/2, khi ông Vũ Văn Khương – cán bộ an ninh cơ cở (công an viên) đang ngồi sau xe máy của một người bạn chở vào xóm có gặp một nhóm thanh niên điều khiển xe máy chiếu thẳng đèn pha vào mặt. Lúc này, ông Khương có nhắc nhóm thanh niên tắt bớt đèn xe đi thì bị họ tấn công.

Theo kết quả chẩn đoán bệnh từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, bệnh nhân Vũ Văn Khương bị tổn thương nội sọ, vỡ xương mũi, vỡ xương sàn ổ mắt, vỡ xương má và xương hàm, đụng dập mi mắt và vùng quanh ổ mắt, tổn thương nông tác động đầu với cổ, tổn thương nông tác động kết hợp khác các vùng cơ thể, vết thương hở của mi mắt và vùng quanh mắt, đụng dập nhãn cầu và tổ chức hố mắt.

Được biết, ông Khương hiện đang đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng an ninh tại phường Hòa Bình từ năm 2025 (trước khi sáp nhập là phường Thủy Hà, TP Thủy Nguyên). Hằng ngày, ông vừa tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, vừa hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến văn thư, giấy tờ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.