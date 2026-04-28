Dựng vở kịch hoàn hảo về 'phép thuật' của tượng 'đồng đen' nhằm chiếm đoạt 300 triệu

Sáng ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng: La Văn Phép (1972); Tống Hoàng Huy (sinh năm 1974); Nguyễn Bội Ngọc (sinhnăm 1989); La Minh Huyên (sinh năm 1994, cùng cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang); Huỳnh Kim Long (sinh năm 1964, cư trú phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1977, tạm trú phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) và cho gia đình bảo lãnh đối với La Thị Kim Phương (sinh năm 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, lợi dụng tâm lý tin vào các vật phẩm tâm linh có giá trị cao, Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền (sử dụng tài khoản mạng xã hội tên "Mỹ Duyên") để tiếp cận ông N.Đ.K (sinh năm 1972, trú tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Nhóm này giới thiệu với ông K về một tượng Phật Di Lặc bằng "đồng đen" có khả năng làm vỡ kính và làm đông thủy ngân, được rao bán với giá 300 tỷ đồng. Đầu tháng 4/2026, Long và Hiền đã liên lạc, hẹn ông K ngày 18/4 đến xã Tri Tôn để "thử hàng".

Sau khi chốt thời gian với bị hại, ngày 17/4, Long và Hiền đến xã Tri Tôn gặp nhóm của La Văn Phép (là người có mối quan hệ trước đó với Long), để phân vai chặt chẽ.

Hai đối tượng chủ mưu trong vụ án. Ảnh: Tiến Tầm.

Cụ thể: Long điều hành và cung cấp phương tiện, phối hợp cùng với Hiền đóng vai "Mỹ Duyên", chủ sở hữu tượng Phật dùng tài khoản Zalo dẫn dụ ông K; Phép đóng vai cha Mỹ Duyên, là "kỹ thuật viên" trực tiếp dùng thủ đoạn tráo đổi nhiệt kế và kính để lừa bị hại; Tống Hoàng Huy trong vai chồng Mỹ Duyên để tăng độ tin cậy; hai con của Phép là La Minh Huyên đóng vai xe ôm, vừa chuẩn bị công cụ gây án; La Thị Kim Phương chịu trách nhiệm đưa đón các đối tượng nữ để giữ kịch bản diễn ra trôi chảy, còn Nguyễn Bội Ngọc đóng vai trò cảnh giới, theo dõi xe của bị hại và đi mua vật dụng theo lệnh của Phép.

Ngày 18/4, tại khu vực hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, Phép đã thực hiện màn "biểu diễn" tinh vi. Lợi dụng lúc ông K đang khấn vái, đối tượng nhanh tay tráo tấm kính và nhiệt kế bình thường bằng các vật dụng đã được chuẩn bị sẵn (kính vỡ và nhiệt kế có thủy ngân đông cứng), tạo hiện tượng "kỳ lạ" như lời giới thiệu ban đầu.

Tin tưởng "phép màu", ông K đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc tại một quán cà phê để làm tin trước khi đi Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, La Minh Huyên đã nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát theo kế hoạch. Các đối tượng sau đó tập trung tại một quán cà phê võng khu vực Núi Cấm để chia tiền.

Biết mình đã bị lừa, ông K đã đến Công an xã Tri Tôn trình báo. Chỉ sau 24 giờ xác minh, truy xét, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang và Công an xã Tri Tôn đã xác định và bắt giữ các đối tượng gây án.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.