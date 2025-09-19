Diễn biến bất ngờ vụ anh rể phá vườn cây "đòi quan hệ với em vợ"

Ngày 19-9, UBND xã H'ra, tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà G.P.T (SN 1987, trú thôn Nhơn Thọ, xã H'ra) vì vi phạm "đang có chồng mà vẫn sống chung như vợ chồng với người khác".

Bà G.P.T là người trình báo bị anh rể họ là ông Đặng Văn Thêm phá hoại vườn cây để đòi "quan hệ" gây xôn xao dư luận vào tháng 2-2025.

Bà G.P.T khóc nức nở sau khi bị anh rể phá hoại vườn cây

Quá trình điều tra vụ án hủy hoại tài sản trên, lực lượng chức năng phát hiện bà G.P.T đang có chồng là ông H.T.B nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7-2024, vẫn sống chung như vợ chồng với ông Đặng Văn Thêm tại thôn Nhơn Thọ, xã H'ra. Qua đó, UBND xã H'Ra đã quyết định xử phạt bà G.P.T 4 triệu đồng về hành vi vi phạm trên.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào giữa tháng 2-2025, ông Đặng Văn Thêm đã 2 lần ra tay phá hoại vườn cây của bà G.P.T gây thiệt hại gần 100 cây cà phê, gần 200 cây hồ tiêu và 4 cây sầu riêng bị cưa hạ.

Tại cơ quan công an, ông Thêm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc nên đã ra tay phá vườn cà phê của em vợ là bà G.P.T.

Theo bà G.P.T, 6 năm trước, vợ chồng bà đã ly thân nhưng chưa ly hôn. Hơn một năm trước, ông Thêm đã đề nghị bà đưa 2 con nhỏ từ tỉnh Lâm Đồng tới xã H'ra mua mảnh rẫy để canh tác, nuôi con.

Ông Đặng Văn Thêm khai nhận phá hoại vườn cây của em vợ do mâu thuẫn tiền bạc, tình cảm

Ông Thêm cũng cho bà G.P.T mượn 300 triệu đồng để mua đất, ông Thêm đứng tên trên giấy tờ, khi bà G.P.T ly hôn xong thì sẽ sang lại tên cho bà.

Tuy nhiên, sau khi chuyển đến xã H'ra sinh sống, ông Thêm đã dùng giấy tờ đất để uy hiếp bà G.P.T phải quan hệ tình cảm với mình.

Cũng theo bà G.P.T, sau khi mua rẫy và chăm sóc vườn cây tốt lên thì vợ chồng ông Thêm đòi đổi vườn cây nhưng bà không đồng ý. Sau đó, vườn cây của bà G.P.T nhiều lần bị phá hoại, bà này nghi ngờ do ông Thêm gây ra. Mục đích để bà G.P.T lo sợ mà bán lại rẫy hoặc về sống cùng ông Thêm.

Hành vi phá hoại vườn cây của ông Đặng Văn Thêm vừa qua đã bị TAND khu vực 10, tỉnh Gia Lai tuyên án 2 năm 9 tháng tù.