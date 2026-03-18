Hình ảnh lạ tại công viên ngàn tỉ đồng ở Bãi sau Vũng Tàu

Những ngày gần đây, tại khu vực công viên dọc đường Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM), cát từ biển liên tục bị gió cuốn sâu vào đất liền, tạo thành những ụ lớn kéo dài. Nhiều đoạn lối đi bộ, khu vui chơi và thảm cỏ bị vùi lấp dưới lớp cát dày.

Công viên Bãi Sau là một phần của dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, quy mô gần 20 ha, kéo dài hơn 3 km dọc bờ biển. Công trình được kỳ vọng tạo không gian công cộng hiện đại, phục vụ người dân và hàng chục ngàn du khách mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, thực trạng cát vùi lấp đang đặt ra thách thức lớn trong công tác vận hành và duy trì cảnh quan.

Ghi nhận thực tế cho thấy, cát phủ kín từ bồn cây, khu vui chơi trẻ em đến cả các hạng mục như ao cảnh quan, thùng rác, thậm chí tràn sát mép đường. Có nơi lớp cát dày hơn 10 cm, khiến không gian vốn được thiết kế hiện đại trở nên nhếch nhác.

Một công nhân vệ sinh cho biết tình trạng này diễn ra liên tục trong khoảng nửa tháng qua. Hôm trước vừa dọn xong thì hôm sau cát lại phủ kín.

Ước tính mỗi ngày có hàng trăm m3 cát tràn vào công viên. Hàng chục công nhân phải liên tục thu gom, xịt nước, dùng xe cơ giới đưa cát trở lại bãi biển nhưng không xuể.

Dọc hơn 1 km công viên giáp biển, nhiều khu vực bị cát phủ dày đặc, đặc biệt là thảm cỏ và khu sinh hoạt cộng đồng. Nếu tình trạng kéo dài, cây xanh có nguy cơ chết do bị "ngộp" cát.

Dù đã triển khai nhiều biện pháp như giăng lưới chắn cát, tưới nước bề mặt hay huy động nhân lực thường xuyên dọn dẹp, hiệu quả vẫn rất hạn chế.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính đến từ đặc điểm thời tiết mùa gió chướng (từ khoảng tháng 11 đến tháng 4), khi gió Đông Bắc thổi mạnh kết hợp nền cát khô, tơi khiến cát dễ bị cuốn bay vào bên trong.

Bên cạnh đó, việc công viên được thiết kế theo không gian mở, thiếu các vật cản tự nhiên như rừng phi lao, thảm thực vật ven biển hoặc công trình chắn gió cũng khiến cát dễ dàng xâm nhập sâu.

Đây cũng không phải là tình trạng hiếm thấy, vì trước đây khi chưa xây dựng công viên thì khu vực Bãi Sau đã xuất hiện tình trạng này, tuy nhiên thời điểm trên được che chắn bởi hàng loạt nhà hàng ven biển, cây cối, thảm thực vật.