Cận cảnh triệt xóa ổ chế tạo trái phép vũ khí "khủng" ở Phú Yên

Thông tin trên được Công an tỉnh Phú Yên cung cấp vào chiều 20-1. Đối tượng cầm đầu ổ chế tạo trái phép vũ khí ở Phú Yên được xác định là Nguyễn Thành Tín (SN 1989, trú Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa).

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Thành Tín, Công an thị xã Đông Hòa thu giữ 1 quả lựu đạn, 6 khẩu súng, 2.404 viên đạn các loại, 14 kg đầu đạn, vỏ đạn các loại cùng 1,1 kg thuốc đạn và nhiều máy móc, thiết bị, công cụ, linh kiện mà đối tượng sử dụng để chế tạo, mua bán vũ khí trái phép.

Đối tượng này đã từng 2 lần vào tù về tội "Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng" và "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Hiện vụ việc đã được Công an thị xã Đông Hòa bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.

Dưới đây là hình ảnh mà Công an Phú Yên cung cấp về việc triệt xóa ổ chế tạo vũ khí trái phép này.

Các loại vũ khí quân dụng mà cơ quan chức năng thu được, như lựu đạn các loại

Các linh kiện súng

Công an thị xã Đông Hòa thu giữ 1 lựu đạn, 6 khẩu súng, 2.404 viên đạn các loại

Công an tỉnh Phú Yên phá ổ chế tạo trái phép vũ khí ở Phú Yên

Số lượng linh kiện vũ khí quân dụng rất lớn với 14 kg đầu đạn, vỏ đạn các loại cùng 1,1 kg thuốc đạn và nhiều máy móc, thiết bị, công cụ, linh kiện mà đối tượng sử dụng để chế tạo, mua bán vũ khí trái phép.