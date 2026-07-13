Mâu thuẫn lúc làm việc, 1 thuyền viên bị bạn thuyền đâm tử vong

Trước đó, khoảng 15h ngày 10/7, tàu cá SG 66208-TS neo đậu tại vị trí cách bờ biển Long Hải khoảng 226 hải lý về hướng Đông Nam. Lúc này, do mâu thuẫn trong lúc làm việc, thuyền viên Trần Vũ Hải (sinh ngày 8/11/1990, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị) dùng dao đâm thuyền viên Nguyễn Văn Bé Ba (sinh ngày 9/4/1979, ấp Hải Phong 2, xã Long Hải, TP.HCM) tử vong ngay trên tàu cá.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã hướng dẫn chủ tàu liên hệ với thuyền trưởng phân công người canh giữ đối tượng Hải 24/24 giờ, giữ nguyên hiện trường, tang vật và đưa vào bờ. Đồng thời thường xuyên liên lạc với thuyền trưởng nắm mọi diễn biến tình hình trên tàu cá.

Đối tượng Trần Vũ Hải tại Đồn Biên phòng (ảnh: BP).

Ngày 12/7, tàu cá SG 66208-TS cập bến, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã chủ trì phối hợp với Công an xã Long Hải và Phòng PC02 Công an TP.HCM tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Vũ Hải, bảo vệ hiện trường vụ án, đưa đối tượng và các nhân chứng về làm việc, điều tra, xác minh, làm rõ.

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Bé Ba và hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.