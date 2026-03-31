Thông tin chính thức vụ cháu họ sát hại cụ bà, phi tang thi thể trong vườn

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, 2 ngày trước, tại thôn Đồng Bửa (xã Hà Đông, TP Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng rúng động khi cụ bà 87 tuổi bị cháu họ sát hại, chôn thi thể trong vườn nhà nạn nhân để phi tang.

Ngày 31/3, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng đã phát đi thông tin chính thức về vụ án này.

Trước đó, khoảng 22h35 ngày 29/3, Công an xã Hà Đông nhận được tin báo từ lực lượng an ninh trật tự cơ sở thôn Đồng Bửa và gia đình về việc cụ bà L.T.Th. (SN 1939, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông) mất tích vào chiều tối cùng ngày. Mặc dù gia đình và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã tìm kiếm nhưng không thấy bà L.T.Th đâu.

Nhận được tin báo, Công an xã Hà Đông đã triển khai lực lượng xác minh. Quá trình làm việc và xem xét các dấu vết tại nơi ở của gia đình bà L.T.Th, công an xác định có dấu hiệu của vụ án giết người.

Chân dung đối tượng Lê Văn Tuấn. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau 2h tiến hành rà, dựng đối tượng nghi vấn, thu thập các thông tin liên quan, đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng đã làm rõ, xác định đối tượng gây án, hành vi phạm tội và vị trí đối tượng vùi lấp, giấu xác nạn nhân ở vườn phía sau nhà nạn nhân. Danh tính đối tượng được xác định là Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) là hàng xóm và cũng là cháu họ bà Th.

Qua điều tra xác định, khoảng 18h ngày 29/3, Tuấn đi qua vườn nhà cụ bà L.T.Th. Do nghĩ là đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản nên bà Th. đã hô hoán và bị Tuấn sát hại. Sau đó, Tuấn đã vùi lấp thi thể bà Th. ngay trong vườn nhà nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 30/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Lê Văn Tuấn. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ đối tượng về hành vi giết người để điều tra theo quy định của pháp luật.