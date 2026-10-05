Thiếu niên cướp tiền của bé gái 10 tuổi bán vé số lãnh 3 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 07/06/2026, L.Đ.T. gặp em T.T.T., sinh năm 2015, trên đường Nguyễn Tất Thành. L.Đ.T. giả vờ nói cha mình cần mua vé số rồi rủ T.T.T. đi theo. Khi thấy trong giỏ của T.T.T. có tiền, L.Đ.T. áp sát, giật 750.000 đồng rồi bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh nhanh chóng đuổi theo, bắt giữ L.Đ.T.; số tiền cũng được thu hồi.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, L.Đ.T. mới 16 tuổi, còn T.T.T. mới 10 tuổi. L.Đ.T. bị Tòa án xét xử về tội “Cướp giật tài sản”, thuộc trường hợp “phạm tội đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo L.Đ.T. 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cướp giật tài sản”.

Bị cáo tại phiên toà

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với thanh thiếu niên: ở tuổi vị thành niên, một phút thiếu suy nghĩ vẫn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Gia đình cần quan tâm, quản lý và giáo dục con em; bản thân các em cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, biết kiểm soát hành vi và chịu trách nhiệm về việc mình làm.