Thiếu niên 15 tuổi sắm súng bắn đạn bi để đi cướp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trường (15 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) cùng năm nghi can trú Nghệ An, Quảng Trị để điều tra về hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Cán bộ công an làm việc với Trường.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên bỏ nhà đi rồi thực hiện trộm cắp tài sản người dân và chặn xe cướp tài sản.

Nhóm này sắp hung khí nguy hiểm như súng cồn, ná cao su, gậy batong, dao, kiếm... đe dọa, cướp xe máy điện thoại, tiền của người đi đường ở Nghệ An.

Tang vật súng, hung khí công an thu giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, xác định Trường sắm súng bắn cồn rồi cầm đầu “ổ nhóm” nêu trên nên đã phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ Trường và năm thanh thiếu niên.

Năm thanh thiếu niên này gồm Lê Văn Ninh, Nguyễn Bá Hải, Vũ Duy Quyền (cùng trú huyện Quỳnh Lưu), Trương Thiên Bảo (trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và Lê Văn Thảo (tuổi từ 17 đến19, trú Quảng Trị).

Sáu nghi can bị bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm hai xe máy, ba điện thoại, một súng bắn đạn bi, một thanh kiếm, một gậy sắt...

Bước đầu nhóm này khai đã lợi dụng lúc giữa trưa, chập tối, nửa đêm đến khu vực ít người qua lại để cướp và trộm tài sản ở huyện Hưng Nguyên và Quỳnh Lưu.