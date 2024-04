Cử nhân sở hữu căn hộ cao cấp đi cướp tiệm vàng và 20 giờ truy xét nghẹt thở của công an

Được biết, để phá nhanh vụ cướp tiệm vàng, từng thành viên trong Ban chuyên án đã phải chạy đua từng phút với nghi phạm và gần 24 giờ đồng hồ lực lượng trinh sát hình sự chỉ ăn một bữa mì gói thay cơm để bám mục tiêu. “Ngoài nắm tình hình nhanh, chỉ đạo sát sao 15 phút một lần của Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Gíam đốc Công an tỉnh Bình Thuận; Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết; nỗ lực của hàng chục trinh sát thì trong vụ án này có công rất lớn của quần chúng nhân dân. Rất nhiều người dân dù nửa đêm hay rạng sáng vẫn vui vẻ mở cửa cung cấp các đoạn clip trích xuất từ camera vô cùng quý giá cho ban chuyên án, thậm chí có người dân còn đem cơm, thức ăn giục anh em trinh sát ăn để có sức bám theo nghi phạm”, Trung tá Đoàn Văn Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Thiết chia sẻ.