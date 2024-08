Vừa ra tù lại tiếp tục đi cướp giật

Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (40 tuổi, trú xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Thành Trung.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 35 phút ngày 11-8, anh LHH điều khiển xe đạp điện chở con gái nhỏ đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết thì bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau áp sát giật sợi dây chuyền vàng.

Trích xuất camera, Công an Phan Thiết xác định kẻ cướp giật tài sản sử dụng biển số xe giả và điều khiển xe máy chạy vòng vèo nhiều nơi. Sau đó người đàn ông này đã thay đổi quần áo, biển số xe…

Hình ảnh kẻ cướp giật bị camera an ninh ghi lại

Sau 5 ngày khẩn trương truy xét, đến ngày 16-8, Công an TP Phan Thiết đã xác định được nhân thân của kẻ cướp giật tài sản và tiệm vàng mà tên cướp mang dây chuyền cướp được bán với giá gần 40 triệu đồng.

Di lý tên cướp về trại tạm giam.

Theo Công an TP Phan Thiết, Nguyễn Thành Trung vừa mới ra tù về tội cướp giật tài sản và có 4 tiền án trong đó 1 tiền án cố ý gây thương tích; 3 tiền án cướp giật tài sản. Hiện sợi dây chuyền vàng bị cướp đã được Công an thu hồi trao lại cho người bị hại.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]