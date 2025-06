Vụ bé 3 tháng tuổi bị xâm hại: Kẻ xấu có thể đối mặt hình phạt nào?

Ngày 29/6, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, đơn vị vừa cấp cứu thành công một bé gái 3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng chảy máu nghiêm trọng vùng sinh dục do bị xâm hại. Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5cm. Ngay trong đêm, ê-kíp mổ đã khẩn cấp phẫu thuật, khâu tạo hình âm đạo và tầng sinh môn cho bé. May mắn, tổn thương chưa ảnh hưởng đến trực tràng. Sau ca mổ, bệnh nhi được chuyển về khoa Ngoại Tiết niệu để tiếp tục theo dõi và điều trị. Nhờ được can thiệp kịp thời và chăm sóc tích cực, sau 2 ngày, tình trạng sức khỏe của trẻ đã ổn định, trẻ không sốt và đã được xuất viện. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người đàn ông liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ, khai nhận hành vi xâm hại đối với trẻ và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.