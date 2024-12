Gã thanh niên đưa bạn gái 12 tuổi đi cướp xe ô tô

Ngày 18/12, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Quốc Huy (SN 2003, quê Đầm Dơi, Cà Mau) về tội “cướp tài sản”.

Đối tượng Huy.

Ngoài Huy, Công an tỉnh Long An còn đang làm việc với P.A.T. (SN 2012, quê quán Tân Hồng, Đồng Tháp) để có hướng xử lý vì tuổi còn nhỏ.

Khoảng 20h ngày 6/12, anh T. (SN 1989, quê Cà Mau, hành nghề chạy xe ô tô dịch vụ) nhận được cuộc gọi của Huy yêu cầu chở từ Cà Mau về Đức Hòa (Long An), 2 bên thỏa thuận giá 2,2 triệu đồng.

Anh T. bên chiếc xe của mình bị cướp vừa được thu hồi.

Đến 2h ngày 7/12, khi đến KCN Tân Đô (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Huy yêu cầu anh T. đến đoạn đường vắng thuộc xã Đức Hòa Hạ rồi dừng phương tiện.

Lúc này Huy ngồi phía sau dùng 2 tay xiết cổ anh T để P.A.T. dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu anh T.

Dù bị thương nhưng anh T. vẫn cố bung cửa thoát ra ngoài kêu cứu. Huy điều khiển xe ô tô tháo chạy khỏi hiện trường. Ngoài chiếc xe ô tô, trên xe anh T. còn có 1 ĐTDĐ và 5 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tổ chức điều tra truy xét. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ Huy ở Cà Mau đồng thời vận động gia đình đưa T. ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Huy và T. thừa nhận có bàn kế hoạch trước để thực hiện vụ cướp xe ô tô.