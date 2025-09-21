Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước

Sáng 21-9, lãnh đạo xã Yên Định (Thanh Hóa) thông tin Công an xã và tỉnh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi tên TQA ngụ tại thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định.

Trước đó, chiều 20-9, sau khi không thấy cháu TQA về nhà, ông TVC (cha ruột cháu A) cùng người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ông C đã báo tin lên xã.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, người thân bé A phát hiện bé trong bao tải ở dưới mương nước thuộc thôn Hoạch Thôn, xã Định Tăng cũ (nay thuộc xã Yên Định). Lúc này, bé A đã tử vong. Theo lãnh đạo xã, vị trí mương nước khá gần nhà nạn nhân.

Bé gái 8 tuổi - nạn nhân trong vụ việc đau lòng xảy ra tại thôn Hoạch Thôn

Ngay sau đó, Công an xã Yên Định phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường, nhanh chóng tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra.

Theo lãnh đạo xã Yên Định, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời ổn định tình hình, trấn an dư luận tại địa phương.