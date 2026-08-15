Thanh niên ở Cà Mau bị khởi tố vì 'làm chuyện người lớn' với bé gái

Ngày 15/8, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.H.D (24 tuổi, ngụ ấp Chống Mỹ B, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

N.H.D (24 tuổi, ngụ ấp Chống Mỹ B, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) bị khởi tố để điều tra về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự. Ảnh: CACM

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2026, D. thông qua mạng xã hội Facebook quen biết, rồi phát sinh tình cảm với cháu T. (14 tuổi).

Ngày 1/5 vừa qua, D. đã dụ dỗ và đưa cháu T. vào nhà nghỉ ở ấp 1, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Người nhà cháu T. sau đó phát hiện con gái có những biểu hiện bất thường nên tra hỏi. Sau khi nghe con kể lại vụ việc, gia đình cháu T. đã trình báo với cảnh sát địa phương.

Tiếp nhận tin báo, công an sở tại đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của những người có liên quan; đồng thời trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật.

Riêng D. khi làm việc với cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, người này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.