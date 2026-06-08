Tạm giữ Phan Minh Luân dùng dao chém cảnh sát cơ động khi cưỡng chế thi hành án

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Phan Minh Luân (sinh năm 1996, ngụ Ấp 7, xã Ba Sa, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Luân cầm dao tấn công lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ ( khoanh đỏ). Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h ngày 4/6, Công an xã Ba Sao phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Phan Văn Ki (cha của Luân) và bà Nguyễn Thị Bích Nhung, tại Ấp 7, xã Ba Sao.

Khi lực lượng tiến hành triển khai lực lượng thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự thì Luân đã cầm dao tấn công và chém gây thương tích cho Trung tá Nguyễn Xuân Trường, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Tháp.

Công an xã Ba Sao đang làm việc Luân về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng công an đã tiến hành trấn áp, bắt giữ đối tượng Luân đem về Công an xã Ba sao để làm việc. Tại cơ quan công an, Luân đã thừa nhận hành vi của mình. Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã tiến hành giám định thương tích và khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.