Bắt khẩn cấp đối tượng dùng dao đe dọa, giam lỏng Đoàn thẩm định tài sản thế chấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Minh Tài (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những ai coi thường pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng bạo lực.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 28/5/2026, đoàn công tác gồm Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 3, đại diện ngân hàng, cùng ông Bé Năm, Trưởng ấp 6 đến nhà ông Phan Thành Chương và bà Huỳnh Thị Diện (ấp 6, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) - là con rể và con gái bà Phan Thị Xuông (là người có liên quan theo Thông báo của Tòa án nhân dân Khu vực 3) để tiến hành thẩm định tại chỗ tài sản thế chấp. Do nhà sát vách, đoàn đã sang gọi cửa nhà bà Xuông để phối hợp làm việc.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Tại đây, Phan Minh Tài (con bà Xuông) ra mở cửa. Thấy thái độ của Tài không hòa nhã, các thành viên trong đoàn chủ động đi ra ngoài thì bị Tài cầm dao dài 40cm đuổi theo chửi bới, đe dọa chém chết và ép buộc mọi người phải quay trở lại vào nhà.

Sau khi chốt cửa giam lỏng các nạn nhân, Tài liên tục chửi bới, dùng vũ lực đẩy ngã và tát vào mặt chị Tiên (Đại diện ngân hàng). Đối tượng còn hung hãn chém dao xuống bàn, quơ hung khí đe dọa giết nếu các nạn nhân không ngồi im, khiến tinh thần họ hoảng loạn tột độ.

Nhận được tin báo, Công an xã Long Hưng đã kịp thời có mặt, khống chế đối tượng, giải cứu các nạn nhân an toàn và thu giữ toàn bộ vật chứng.

Vụ việc trên là một bài học đắt giá về ý thức thượng tôn pháp luật. Nhiều người dân vì thiếu hiểu biết hoặc do tính khí bốc đồng, cứ nghĩ rằng "nhà của tôi thì tôi có quyền đóng cửa, giữ người" mà không biết rằng hành vi này đã cấu thành tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự.