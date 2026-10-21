Kẻ sát hại ba mẹ con ở Đồng Nai kháng cáo

Luật sư Ngọc Thanh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, ngày 21/10 cho biết Nguyễn Đức Anh đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên tử hình trong vụ án sát hại ba mẹ con tại Đồng Nai.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa sáng 6/10. Ảnh: Phạm Hải

Trước đó, ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt Đức Anh 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tử hình về tội Giết người. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Đức Anh bồi thường cho gia đình các nạn nhân tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Đức Anh trả lời ngắn gọn: "Không có gì để nói".

Luật sư Ngọc Thanh cho biết tôn trọng quyền kháng cáo của bị cáo, song việc xem xét giảm nhẹ hình phạt cần cân nhắc tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi, hậu quả không thể khắc phục và quyền lợi của các bị hại.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh (trái) và Đậu Thị Quyên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Phạm Hải

Theo cáo trạng, do bị Phương Anh, 17 tuổi, chia tay, trong cuộc nhậu chiều tối 2/9, Đức Anh nói với nhóm bạn về ý định giết người yêu cũ để trả thù.

Sau cuộc nhậu, Đức Anh nhờ một người bạn chở đi, nói dối rằng mình đến đòi nợ. Trên đường đi, bị cáo quay về phòng trọ lấy hung khí, rồi nhờ bạn chở quanh nhà Phương Anh ba lần để tìm cách đột nhập. Thấy vậy, người bạn can ngăn và đưa Đức Anh về nhà.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí, một mình chạy xe máy quay lại nhà người yêu cũ, tìm cách trèo vào. Khi bị cha của Phương Anh phát hiện và dọa báo công an, bị cáo quay xuống.

Sau đó, Đức Anh phát hiện có thể trèo sang nhà người yêu cũ từ nhà hàng xóm nên đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Viết Quang, 40 tuổi. Khi mở cửa tầng hai và đi xuống tầng trệt, bị cáo bị ông Quang phát hiện. Đức Anh rút hung khí tấn công ông Quang, sau đó lần lượt tấn công vợ và hai con của ông.

Vụ án khiến vợ và hai con ông Quang, lần lượt 11 tuổi và một tuổi, tử vong tại chỗ. Ông Quang bị thương nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.