Tài xế 26 lần vào phòng ngủ của bà chủ, trộm túi, khăn hàng hiệu, “bán vội” được 8 tỷ đồng

Viện KSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Son (SN 1996, ở Nghĩa Dân, Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 4, Điều 173 với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Cơ quan truy tố cũng phân công Viện KSND Khu vực 4 – Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Son là lái xe của chị Nhung (SN 1976, ở khu đô thị thành phố Giao Lưu, Hà Nội).

Do không có tiền chi tiêu cá nhân nên khi biết chị Nhung có nhiều túi xách giá trị cao như Hermes, Dior, Louis Vuitton... nhưng không thường xuyên sử dụng, cất trong phòng ngủ riêng nên Son nảy sinh ý định trộm cắp để đem bán.

Trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 9/2025, bị can đã lợi dụng sơ hở, lén lút vào phòng ngủ của chị Nhung để trộm cắp. Sau đó, Son vào các hội nhóm mua đồ trên mạng xã hội để bán.

Lần 1, khoảng tháng 1/ 2025, lợi dụng sở hở không ai trông giữ tài sản, Son đã vào phòng của con gái của chị Nhung, trộm cắp túi xách nhãn hiệu Dior, giấu vào túi để quà rồi mang ra ngoài.

Bị can sau đó chụp ảnh, tìm người mua và liên hệ được tài khoản “Mạnh Authentic” (chưa xác định được nhân thân) để thỏa thuận bán túi. Do Mạnh là người sinh sống tại TP.HCM nên đã nhờ bạn đến xem và mua với giá 40 triệu đồng.

Lần 2, khoảng tháng 2/2025, Son lại vào phòng ngủ của gia đình chị Nhung, trộm cắp một chiếc khăn nhãn hiệu Louis Vuiton, mang xuống ô tô cất giấu. Anh ta sau đó quay lại, trộm thêm một túi xách Hermes.

Lần này, “Mạnh Authentic” mua lại chiếc khăn với giá 5 triệu đồng và một người khác mua túi với giá 400 triệu đồng.

Điều tra xác định, trong năm 2025, Nguyễn Đức Son lợi dụng sơ hở, đã lén lút vào phòng ngủ của chị Nhung trộm cắp tổng cộng 31 chiếc túi xách của những thương hiệu Hermes; Dior và Louis Vuitton; một chiếc vòng vàng thương hiệu Cartier và một khăn thương hiệu Louis Vuiton.

Kết luận định giá tài sản 4 túi xách và 1 vòng vàng trị giá là gần 1,3 tỷ đồng. Đối với một khăn quàng cổ nhãn hiệu Louis Vuitton và 27 túi xách chưa thu được, theo lời khai của Nguyễn Đức Son đã bán cho 3 người, thu được hơn 7,2 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, tổng trị giá tài sản của chị Nhung bị chiếm đoạt là hơn 8,5 tỷ đồng. Phía bị hại yêu cầu phải bồi thường hơn 7,2 tỷ đồng nhưng đến nay, Son chưa thực hiện.

*Tên bị hại đã được thay đổi.