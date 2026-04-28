Sau cuộc nhậu, nhóm thanh thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn, người vô can lãnh hậu quả

Ngày 28/4, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Công an xã Long Phú Thuận đang củng cố hồ sơ để xử lý 5 thanh thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Lương Hiếu Nghĩa (sinh năm 2006), Đặng Thanh Sang (sinh năm 2010), Phan Chí Thiện (sinh năm 2008) cùng ngụ ấp Phú Hòa A, xã Long Phú Thuận; Lâu Trần Văn Đạt (sinh năm 2007) và Ngô Trường Huy (sinh năm 2009) cùng ngụ phường Long Phú, tỉnh An Giang.

Các đối tượng Thiện, Sang, Đạt, Nghĩa và Huy tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h10 ngày 26/4, sau khi nhậu xong, nhóm của Thiện, Sang, Đạt, Nghĩa và Huy rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn. Cả nhóm đi trên 2 xe mô tô, mang theo dao tự chế và bình xịt hơi cay để tìm Phan Văn Hậu (sinh năm 2006, ngụ ấp Long Thới B, xã Long Phú Thuận) do Thiện và Hậu có mâu thuẫn từ trước.

Khi đến nhà Hậu, các đối tượng hung hãn xông vào tấn công. Thấy nhóm đối tượng có hung khí, Hậu kịp thời bỏ chạy thoát thân.

Dao tự chế và bình xịt hơi cay tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Lúc này, các đối tượng quay sang chém gây thương tích 1 người bạn của Hậu đang có mặt tại hiện trường. Bị hại được người dân đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Long Phú Thuận đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng truy xét nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã mời cả 5 đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ các vật chứng liên quan vụ án.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.