Hà Nội: Cảnh sát khống chế đối tượng đổ xăng lên xe máy, cầm dao đe dọa mọi người

Cảnh sát làm việc với ông Q.

Ngày 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Quảng Bị, TP Hà Nội đã kịp thời vận động, khống chế một người đàn ông có hành vi gây rối, bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định tình hình địa bàn.

Trước đó, do mâu thuẫn gia đình, N.V.Q (SN 1970, trú tại xã Quảng Bị) có hành vi chửi bới vợ con, đuổi ra khỏi nhà rồi khóa cổng, cố thủ bên trong.

Sau đó, Q. đổ xăng lên xe máy trong sân, liên tục la hét, chửi bới và cầm dao đe doạ, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Bị đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục nhằm ổn định tâm lý ông Q.

Sau một thời gian, Công an xã đã vận động, khống chế thành công người đàn ông, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Theo xác minh ban đầu, N.V.Q có biểu hiện tâm lý không ổn định, thường xuyên sử dụng rượu bia.

Công an xã Quảng Bị đang khẩn trương thiết lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.