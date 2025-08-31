Sát hại anh họ bằng dây thừng khi ngủ chung

Ngày 30-8, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lý Hoàng Nam (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hoà) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của Công an xã Châu Thành về việc anh HVS (23 tuổi ngụ xã Châu Thành) được phát hiện tử vong bất thường trên giường ngủ, cổ có vết hằn.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân tử vong và truy xét đối tượng gây án.

Nghi phạm Lý Hoàng Nam bị tạm giữ vì có hành vi siết cổ anh họ đến tử vong

Kết quả điều tra ban đầu xác định nghi phạm là Lý Hoàng Nam có quan hệ anh em họ với nạn nhân và hiện làm bảo vệ cho một công ty tại phường Rạch Giá

Tối 28-8, Nam từ Rạch Giá về nhà anh S để thắp hương bà ngoại. Trong nhà lúc đó có anh S cùng hai em gái. Do mâu thuẫn với em H (18 tuổi) vì cho rằng em H thất hứa nên Nam đã dùng dao đe dọa. Anh S phát hiện, can ngăn nên sự việc tạm dừng.

Đến khoảng 1 giờ ngày 29-8, khi đang ngủ chung giường, Nam lấy sợi dây thừng khoảng 1m sát hại anh S. khiến nạn nhân ngạt thở, tử vong. Sau đó, Nam rời khỏi hiện trường, về nhà trọ tại Rạch Giá chuẩn bị đi làm.

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, Nam đến Công an xã Châu Thành đầu thú và khai nhận hành vi.