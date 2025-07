Rapper Bình 'Gold' khai đã sử dụng cần sa trước khi gây ra vụ cướp

Liên quan đến vụ việc Vũ Xuân Bình (Rapper Bình 'Gold') bị Công an phường Đại Mỗ phối hợp các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội bắt giữ trưa 26/7, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản của đối tượng này.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Vũ Xuân Bình khai nhận, sáng 26/7 có việc vội về gặp bạn ở Quảng Ninh nên đã có hành vi đe dọa, yêu cầu tài xế taxi phải điều khiển xe đi nhanh. Khi taxi đến đoạn vành đai 3 trên cao, đoạn đi qua lối rẽ ra Đại lộ Thăng Long thì đường ùn tắc. Bình sốt ruột nên đã dùng tay kề vào cổ tài xế taxi và bắt anh này lái xe đi xe vào làn đường khẩn cấp, nhưng tài xế taxi không chịu.

Đối tượng Vũ Xuân Bình tại trụ sở Cơ quan Công an.

Trước đó, Bình có hỏi vay tài xế taxi 30 ngàn đồng để mua bao thuốc lá, nhưng tài xế nói không có tiền mặt. Thấy tài xế taxi không đồng ý với các yêu cầu của mình, nên Bình "Gold" đã có hành vi túm cổ áo, đạp vào ghế lái và đe dọa người này.

Sau đó, tài xế taxi hoảng sợ mở cửa xe bỏ chạy. Lúc này Bình ngồi lên ghế lái điều khiển xe taxi đi tiếp đến đoạn đê Xuân Quan thì mở ví của tài xế taxi lấy ra 50 ngàn đồng rồi đi vào một cửa hàng để mua nước ngọt, thuốc lá và bật lửa.

Đúng lúc này, lực lượng Công an ập vào bắt giữ, thu hồi tang vật là xe taxi, ví và điện thoại. Đối tượng cũng thừa nhận đã sử dụng cần sa trước khi gây án.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.